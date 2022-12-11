https://ria.ru/20221211/oruzhie-1837922253.html

Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощились из-за помощи Украине

Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощились из-за помощи Украине - РИА Новости, 11.12.2022

Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощились из-за помощи Украине

Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:51

2022-12-11T21:51

2022-12-11T23:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Он подчеркнул, что российская спецоперация стала "тревожным звонком" для Брюсселя касаемо его военных возможностей.По его словам, ЕС также понял, что ему "не хватает критически важных оборонных возможностей" для защиты "от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте". Боррель отметил, что союзу необходимо "тратить на оборону не просто больше, но и лучше"."А это значит больше сотрудничать. Продолжать поддерживать Украину, удовлетворять нынешние потребности и начать готовиться к будущему", — заключил глава дипломатии ЕС.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221211/ukraina-1837920370.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель