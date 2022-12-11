21:51 11.12.2022 (обновлено: 23:13 11.12.2022)
Боррель заявил, что военные запасы ЕС истощились из-за помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: военные запасы Евросоюза истощились из-за поставок Украине
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он подчеркнул, что российская спецоперация стала "тревожным звонком" для Брюсселя касаемо его военных возможностей.
"Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились", — отметил Боррель.
По его словам, ЕС также понял, что ему "не хватает критически важных оборонных возможностей" для защиты "от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте". Боррель отметил, что союзу необходимо "тратить на оборону не просто больше, но и лучше".
"А это значит больше сотрудничать. Продолжать поддерживать Украину, удовлетворять нынешние потребности и начать готовиться к будущему", — заключил глава дипломатии ЕС.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.