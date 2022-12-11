https://ria.ru/20221211/kosovo-1837884835.html

Белград продолжит борьбу по вопросу Косово, заявил Вучич

Белград продолжит борьбу по вопросу Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 11.12.2022

Белград продолжит борьбу по вопросу Косово, заявил Вучич

Руководство Сербии продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии правовыми средствами, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) заявил... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:10

2022-12-11T16:10

2022-12-11T16:10

в мире

александр вучич

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Руководство Сербии продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии правовыми средствами, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) заявил сербский президент Александр Вучич в свете нового обострения в крае.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.Полиция самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет. Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье была мирная, но напряжённая.В субботу вечером в обращении к гражданам Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837853272.html

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сербия

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, косово, сербия, приштина, нато, евросоюз