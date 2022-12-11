https://ria.ru/20221211/khruschevka-1821673118.html

В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт

В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт - РИА Новости, 11.12.2022

В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт

Эти дома с малогабаритными и не такими уж удобными квартирами полностью поменяли городской ландшафт и перевернули жизнь советских семей. История хрущевок — в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:14

фото

ссср

жилье

строительство

пятиэтажки

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Эти дома с малогабаритными и не такими уж удобными квартирами полностью поменяли городской ландшафт и перевернули жизнь советских семей. История хрущевок — в фотоленте Ria.ru.

ссср

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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