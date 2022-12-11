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В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт - РИА Новости, 11.12.2022
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В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт
В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт - РИА Новости, 11.12.2022
В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт
Эти дома с малогабаритными и не такими уж удобными квартирами полностью поменяли городской ландшафт и перевернули жизнь советских семей. История хрущевок — в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:00
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фото
ссср
жилье
строительство
пятиэтажки
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Эти дома с малогабаритными и не такими уж удобными квартирами полностью поменяли городской ландшафт и перевернули жизнь советских семей. История хрущевок — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, ссср, жилье, строительство, пятиэтажки
Фото, СССР, Жилье, Строительство, Пятиэтажки
08:00 11.12.2022 (обновлено: 08:14 11.12.2022)
 

В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт

Читать ria.ru в
Эти дома с малогабаритными и не такими уж удобными квартирами полностью поменяли городской ландшафт и перевернули жизнь советских семей. История хрущевок — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / И.Фролов / Перейти в медиабанк

История панельных хрущевок началась в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Документ на долгие годы определил стиль отечественного домостроения.

Жилищное строительство в СССР. Монтаж блоков жилого дома
1 из 18

История панельных хрущевок началась в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Документ на долгие годы определил стиль отечественного домостроения.

© РИА Новости / И.Фролов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

На смену монументальному сталинскому ампиру пришел архитектурный минимализм. Строить стали по типовым проектам, постепенно увеличивая долю индустриально изготовляемых элементов.

Новоселы во время переезда.
2 из 18

На смену монументальному сталинскому ампиру пришел архитектурный минимализм. Строить стали по типовым проектам, постепенно увеличивая долю индустриально изготовляемых элементов.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Яков Берлинер / Перейти в медиабанк

Уже возведенные и строящиеся дома с "излишествами" подвергли критике. При этом "излишествами" оказались не только арки, портики и башни, но и "недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений".

Делегация членов конгресса Перу осматривает жилые дома в Новых Черемушках
3 из 18

Уже возведенные и строящиеся дома с "излишествами" подвергли критике. При этом "излишествами" оказались не только арки, портики и башни, но и "недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений".

© РИА Новости / Яков Берлинер
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© РИА Новости / Борис Кравец / Перейти в медиабанк

Постановление предписывало разработать проекты, призванные резко удешевить строительство жилья — чтобы к 1980-му году, "когда наступит коммунизм", каждая советская семья встретила его в собственной квартире.

Перевозка готового блока в Новых Черемушках
4 из 18

Постановление предписывало разработать проекты, призванные резко удешевить строительство жилья — чтобы к 1980-му году, "когда наступит коммунизм", каждая советская семья встретила его в собственной квартире.

© РИА Новости / Борис Кравец
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© РИА Новости / М. Окушко / Перейти в медиабанк

Первым районом, который целиком состоял из хрущевок, стали московские Черемушки. Самые удачные дома района легли в основу одной из первых массовых серий домов — К-7. Ее для производства Хрущев выбрал лично.

Новостройки на Юго-Западе столицы
5 из 18

Первым районом, который целиком состоял из хрущевок, стали московские Черемушки. Самые удачные дома района легли в основу одной из первых массовых серий домов — К-7. Ее для производства Хрущев выбрал лично.

© РИА Новости / М. Окушко
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© РИА Новости / В.Мариновский / Перейти в медиабанк

Возобладал утилитаристский подход к архитектуре. Проблема художественного образа отошла на второй план.

Город Холмск на острове Сахалин
6 из 18

Возобладал утилитаристский подход к архитектуре. Проблема художественного образа отошла на второй план.

© РИА Новости / В.Мариновский
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© РИА Новости / Борис Манушин / Перейти в медиабанк

Экономия достигалась просто: все нормы габаритов и площади помещений были уменьшены. Кухня сжалась до пяти-шести квадратов, потолки снизились до двух с половиной метров, санузлы стали совмещенными. От мусоропроводов отказались, от лифтов — тоже.

Новостройки Москвы
7 из 18

Экономия достигалась просто: все нормы габаритов и площади помещений были уменьшены. Кухня сжалась до пяти-шести квадратов, потолки снизились до двух с половиной метров, санузлы стали совмещенными. От мусоропроводов отказались, от лифтов — тоже.

© РИА Новости / Борис Манушин
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© РИА Новости / Морозов / Перейти в медиабанк

По поводу потолков и санузлов в свое время шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком. С санузлами связывают отдельную историю. Решившись на радикальное снижение жилищных стандартов, Хрущев приказал архитекторам до предела сократить площадь туалетов. "Если я влез, то и они влезут", — объяснял он.

Московские новоселы
8 из 18

По поводу потолков и санузлов в свое время шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком. С санузлами связывают отдельную историю. Решившись на радикальное снижение жилищных стандартов, Хрущев приказал архитекторам до предела сократить площадь туалетов. "Если я влез, то и они влезут", — объяснял он.

© РИА Новости / Морозов
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© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в медиабанк

"Минимализация" дала результат: каждая семья получила свою, пусть тесную, но отдельную квартиру.

Семья Наумовых в новой квартире
9 из 18

"Минимализация" дала результат: каждая семья получила свою, пусть тесную, но отдельную квартиру.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
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© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в медиабанк

Юные жители микрорайона на юго-западе Москвы купаются в фонтане.

Юные жители нового микрорайона на юго-западе Москвы купаются в фонтане
10 из 18

Юные жители микрорайона на юго-западе Москвы купаются в фонтане.

© РИА Новости / Давид Шоломович
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанк

Все хрущевки были очень похожи, но архитекторы не видели в этом проблемы. Они были увлечены новизной задачи и считали, что одинаковая комфортность жилья стала для всех новой эстетикой.

Вид на жилой район города Владивостока
11 из 18

Все хрущевки были очень похожи, но архитекторы не видели в этом проблемы. Они были увлечены новизной задачи и считали, что одинаковая комфортность жилья стала для всех новой эстетикой.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Владимир Блиох / Перейти в медиабанк

Со сменой руководителя страны переназвали и дома. В 1970-е по всей стране начали строить "брежневки". В них уже было больше комнат, выше потолки, чуть просторнее кухни.

В новой квартире
12 из 18

Со сменой руководителя страны переназвали и дома. В 1970-е по всей стране начали строить "брежневки". В них уже было больше комнат, выше потолки, чуть просторнее кухни.

© РИА Новости / Владимир Блиох
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

В 1980-х срок эксплуатации блочных пятиэтажек должен был закончиться, но этого не произошло. Дома оказались значительно крепче, чем рассчитывалось.

Рышкановка - новый жилой массив Кишинева
13 из 18

В 1980-х срок эксплуатации блочных пятиэтажек должен был закончиться, но этого не произошло. Дома оказались значительно крепче, чем рассчитывалось.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / А. Зубцов / Перейти в медиабанк

Попытки расстаться с наследием "хрущевской" оттепели стали предпринимать в 1990-е.

В одном из микрорайонов города Сургута
14 из 18

Попытки расстаться с наследием "хрущевской" оттепели стали предпринимать в 1990-е.

© РИА Новости / А. Зубцов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В 1996 году российское правительство приняло целевую программу "Жилье — реконструкция жилых кварталов первых массовых серий". Правда, дальше единичных экспериментов дело не пошло — вмешался кризис 1998-го.

Двор на улице Советская в Новосибирске
15 из 18

В 1996 году российское правительство приняло целевую программу "Жилье — реконструкция жилых кварталов первых массовых серий". Правда, дальше единичных экспериментов дело не пошло — вмешался кризис 1998-го.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Дальше всех в борьбе с хрущевками пошла Москва. Прежний градоначальник Юрий Лужков даже называл "расправу" с пятиэтажками делом чести.

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве, включенные в программу реновации
16 из 18

Дальше всех в борьбе с хрущевками пошла Москва. Прежний градоначальник Юрий Лужков даже называл "расправу" с пятиэтажками делом чести.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Шевелев / Перейти в медиабанк

При нынешнем мэре Москвы Сергее Собянине заработала программа реновации, предусматривающая снос домов 1957—1968 годов и строительство на освободившейся территории современного жилья.

Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве
17 из 18

При нынешнем мэре Москвы Сергее Собянине заработала программа реновации, предусматривающая снос домов 1957—1968 годов и строительство на освободившейся территории современного жилья.

© РИА Новости / Алексей Шевелев
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанк

На очереди — другие города, которые ждут расселения морально и физически устаревших пятиэтажек.

Корабль Горизонт в Кольском заливе в Мурманской области
18 из 18

На очереди — другие города, которые ждут расселения морально и физически устаревших пятиэтажек.

© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ФотоСССРЖильеСтроительствоПятиэтажки
 
 
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