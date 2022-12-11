В тесноте, да не в обиде. Как хрущевки изменили быт
История панельных хрущевок началась в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Документ на долгие годы определил стиль отечественного домостроения.
История панельных хрущевок началась в 1955 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Документ на долгие годы определил стиль отечественного домостроения.
На смену монументальному сталинскому ампиру пришел архитектурный минимализм. Строить стали по типовым проектам, постепенно увеличивая долю индустриально изготовляемых элементов.
На смену монументальному сталинскому ампиру пришел архитектурный минимализм. Строить стали по типовым проектам, постепенно увеличивая долю индустриально изготовляемых элементов.
Уже возведенные и строящиеся дома с "излишествами" подвергли критике. При этом "излишествами" оказались не только арки, портики и башни, но и "недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений".
Уже возведенные и строящиеся дома с "излишествами" подвергли критике. При этом "излишествами" оказались не только арки, портики и башни, но и "недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений".
Постановление предписывало разработать проекты, призванные резко удешевить строительство жилья — чтобы к 1980-му году, "когда наступит коммунизм", каждая советская семья встретила его в собственной квартире.
Постановление предписывало разработать проекты, призванные резко удешевить строительство жилья — чтобы к 1980-му году, "когда наступит коммунизм", каждая советская семья встретила его в собственной квартире.
Первым районом, который целиком состоял из хрущевок, стали московские Черемушки. Самые удачные дома района легли в основу одной из первых массовых серий домов — К-7. Ее для производства Хрущев выбрал лично.
Первым районом, который целиком состоял из хрущевок, стали московские Черемушки. Самые удачные дома района легли в основу одной из первых массовых серий домов — К-7. Ее для производства Хрущев выбрал лично.
Возобладал утилитаристский подход к архитектуре. Проблема художественного образа отошла на второй план.
Возобладал утилитаристский подход к архитектуре. Проблема художественного образа отошла на второй план.
Экономия достигалась просто: все нормы габаритов и площади помещений были уменьшены. Кухня сжалась до пяти-шести квадратов, потолки снизились до двух с половиной метров, санузлы стали совмещенными. От мусоропроводов отказались, от лифтов — тоже.
Экономия достигалась просто: все нормы габаритов и площади помещений были уменьшены. Кухня сжалась до пяти-шести квадратов, потолки снизились до двух с половиной метров, санузлы стали совмещенными. От мусоропроводов отказались, от лифтов — тоже.
По поводу потолков и санузлов в свое время шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком. С санузлами связывают отдельную историю. Решившись на радикальное снижение жилищных стандартов, Хрущев приказал архитекторам до предела сократить площадь туалетов. "Если я влез, то и они влезут", — объяснял он.
По поводу потолков и санузлов в свое время шутили, что Хрущев хоть и совместил ванную комнату с уборной, но не успел совместить пол с потолком. С санузлами связывают отдельную историю. Решившись на радикальное снижение жилищных стандартов, Хрущев приказал архитекторам до предела сократить площадь туалетов. "Если я влез, то и они влезут", — объяснял он.
"Минимализация" дала результат: каждая семья получила свою, пусть тесную, но отдельную квартиру.
"Минимализация" дала результат: каждая семья получила свою, пусть тесную, но отдельную квартиру.
Юные жители микрорайона на юго-западе Москвы купаются в фонтане.
Юные жители микрорайона на юго-западе Москвы купаются в фонтане.
Все хрущевки были очень похожи, но архитекторы не видели в этом проблемы. Они были увлечены новизной задачи и считали, что одинаковая комфортность жилья стала для всех новой эстетикой.
Все хрущевки были очень похожи, но архитекторы не видели в этом проблемы. Они были увлечены новизной задачи и считали, что одинаковая комфортность жилья стала для всех новой эстетикой.
Со сменой руководителя страны переназвали и дома. В 1970-е по всей стране начали строить "брежневки". В них уже было больше комнат, выше потолки, чуть просторнее кухни.
Со сменой руководителя страны переназвали и дома. В 1970-е по всей стране начали строить "брежневки". В них уже было больше комнат, выше потолки, чуть просторнее кухни.
В 1980-х срок эксплуатации блочных пятиэтажек должен был закончиться, но этого не произошло. Дома оказались значительно крепче, чем рассчитывалось.
В 1980-х срок эксплуатации блочных пятиэтажек должен был закончиться, но этого не произошло. Дома оказались значительно крепче, чем рассчитывалось.
Попытки расстаться с наследием "хрущевской" оттепели стали предпринимать в 1990-е.
Попытки расстаться с наследием "хрущевской" оттепели стали предпринимать в 1990-е.
В 1996 году российское правительство приняло целевую программу "Жилье — реконструкция жилых кварталов первых массовых серий". Правда, дальше единичных экспериментов дело не пошло — вмешался кризис 1998-го.
В 1996 году российское правительство приняло целевую программу "Жилье — реконструкция жилых кварталов первых массовых серий". Правда, дальше единичных экспериментов дело не пошло — вмешался кризис 1998-го.
Дальше всех в борьбе с хрущевками пошла Москва. Прежний градоначальник Юрий Лужков даже называл "расправу" с пятиэтажками делом чести.
Дальше всех в борьбе с хрущевками пошла Москва. Прежний градоначальник Юрий Лужков даже называл "расправу" с пятиэтажками делом чести.
При нынешнем мэре Москвы Сергее Собянине заработала программа реновации, предусматривающая снос домов 1957—1968 годов и строительство на освободившейся территории современного жилья.
При нынешнем мэре Москвы Сергее Собянине заработала программа реновации, предусматривающая снос домов 1957—1968 годов и строительство на освободившейся территории современного жилья.
На очереди — другие города, которые ждут расселения морально и физически устаревших пятиэтажек.
На очереди — другие города, которые ждут расселения морально и физически устаревших пятиэтажек.