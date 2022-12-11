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Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане - РИА Новости, 11.12.2022
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Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане
Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане - РИА Новости, 11.12.2022
Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту между жителями Урус-Мартановского района и сотрудниками РИА Новости, 11.12.2022
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рамзан кадыров
урус-мартан
урус-мартановский район
россия
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту между жителями Урус-Мартановского района и сотрудниками Госавтоинспекции.Видео опубликовано на странице помощника Кадырова в социальной сети Instagram*.Он добавил, что с участниками инцидента проведут воспитательно-разъяснительную работу. По его словам, чтобы называться къонахом (согласно чеченским традициям — идеал мужчины. — Прим. ред.), нужно в любой ситуации держать под контролем свои эмоции, а также руководствоваться трезвым мышлением, а не стадным инстинктом.Накануне в интернете распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между жителями Чечни и сотрудником ДПС. По официальной информации местной Госавтоинспекции, местные жители агрессивно отреагировали на требования сотрудников отдела ГАИ ОМВД России по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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рамзан кадыров, урус-мартан, урус-мартановский район, россия, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, Россия, Чеченская республика (Чечня)
20:45 11.12.2022 (обновлено: 22:12 11.12.2022)
 
Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане

Кадыров пригрозил отправить участников потасовки с сотрудниками ДПС в зону спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту между жителями Урус-Мартановского района и сотрудниками Госавтоинспекции.
Видео опубликовано на странице помощника Кадырова в социальной сети Instagram*.

"Вчера в Урус-Мартане произошел случай. <...> Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать <...> всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки, <...> соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация", — сказал глава Чечни.

Он добавил, что с участниками инцидента проведут воспитательно-разъяснительную работу. По его словам, чтобы называться къонахом (согласно чеченским традициям — идеал мужчины. — Прим. ред.), нужно в любой ситуации держать под контролем свои эмоции, а также руководствоваться трезвым мышлением, а не стадным инстинктом.
Накануне в интернете распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между жителями Чечни и сотрудником ДПС. По официальной информации местной Госавтоинспекции, местные жители агрессивно отреагировали на требования сотрудников отдела ГАИ ОМВД России по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения.
* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 07:58
Сотрудникам ГАИ посоветовали быть вежливыми для предотвращения конфликтов
 
Рамзан КадыровУрус-МартанУрус-Мартановский районРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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