https://ria.ru/20221211/kadyrov-1837918047.html

Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане

Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане - РИА Новости, 11.12.2022

Кадыров обратился к участникам инцидента в Урус-Мартане

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту между жителями Урус-Мартановского района и сотрудниками РИА Новости, 11.12.2022

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рамзан кадыров

урус-мартан

урус-мартановский район

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ГРОЗНЫЙ, 11 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту между жителями Урус-Мартановского района и сотрудниками Госавтоинспекции.Видео опубликовано на странице помощника Кадырова в социальной сети Instagram*.Он добавил, что с участниками инцидента проведут воспитательно-разъяснительную работу. По его словам, чтобы называться къонахом (согласно чеченским традициям — идеал мужчины. — Прим. ред.), нужно в любой ситуации держать под контролем свои эмоции, а также руководствоваться трезвым мышлением, а не стадным инстинктом.Накануне в интернете распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между жителями Чечни и сотрудником ДПС. По официальной информации местной Госавтоинспекции, местные жители агрессивно отреагировали на требования сотрудников отдела ГАИ ОМВД России по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221208/gai-1837108623.html

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Наталья Макарова

рамзан кадыров, урус-мартан, урус-мартановский район, россия, чеченская республика (чечня)