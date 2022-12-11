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Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза - РИА Новости, 11.12.2022
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Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза
Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза - РИА Новости, 11.12.2022
Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза
Очередь на Керченскую переправу увеличилась более чем в 1,5 раза, до 288 грузовиков, после объявления о введении с полуночи воскресенья временного ограничения... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:40
2022-12-11T18:40
общество
краснодарский край
кавказ
чп на крымском мосту
россия
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась более чем в 1,5 раза, до 288 грузовиков, после объявления о введении с полуночи воскресенья временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Уточняется, что на перехватывающей площадке продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газель", с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Водителям фур, превышающих указанный тоннаж, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В субботу администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 184 фур.
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общество, краснодарский край, кавказ, чп на крымском мосту, россия
Общество, Краснодарский край, Кавказ, ЧП на Крымском мосту, Россия
18:40 11.12.2022
 
Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза

Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 288 фур после объявления об ограничениях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась более чем в 1,5 раза, до 288 грузовиков, после объявления о введении с полуночи воскресенья временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На накопительной парковке в поселке Ильич свою очередь на Керченскую переправу ожидают водители 288 автомобилей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на перехватывающей площадке продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газель", с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Водителям фур, превышающих указанный тоннаж, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В субботу администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 184 фур.
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