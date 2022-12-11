https://ria.ru/20221211/gruzoviki-1837905980.html

Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза

Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза - РИА Новости, 11.12.2022

Очередь из грузовиков на Керченскую переправу увеличилась в полтора раза

Очередь на Керченскую переправу увеличилась более чем в 1,5 раза, до 288 грузовиков, после объявления о введении с полуночи воскресенья временного ограничения... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T18:40

2022-12-11T18:40

2022-12-11T18:40

общество

краснодарский край

кавказ

чп на крымском мосту

россия

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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась более чем в 1,5 раза, до 288 грузовиков, после объявления о введении с полуночи воскресенья временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Уточняется, что на перехватывающей площадке продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газель", с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Водителям фур, превышающих указанный тоннаж, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В субботу администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 184 фур.

https://ria.ru/20221209/most-1837557457.html

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кавказ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, кавказ, чп на крымском мосту, россия