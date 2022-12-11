https://ria.ru/20221211/donetsk-1837798586.html
В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель
В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.12.2022
В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T00:26
2022-12-11T00:26
2022-12-11T00:26
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 декабря поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк: Ворошиловский район: - по ул. Первомайской, 51 пострадал парень 1999 г.р.", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу десять ракет из РСЗО "Град". Позже мэр города Алексей Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза", а также о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала и повреждении фасада и остекления школы.
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837797756.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадал мирный житель