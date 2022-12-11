https://ria.ru/20221211/donetsk-1837798586.html

В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель

В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.12.2022

В результате обстрела центра Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T00:26

2022-12-11T00:26

2022-12-11T00:26

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836868508_0:334:2830:1926_1920x0_80_0_0_7edce3cf9eee3871c935079d830a70a8.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 декабря поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк: Ворошиловский район: - по ул. Первомайской, 51 пострадал парень 1999 г.р.", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу десять ракет из РСЗО "Град". Позже мэр города Алексей Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза", а также о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала и повреждении фасада и остекления школы.

https://ria.ru/20221211/obstrel-1837797756.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк