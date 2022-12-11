10:14 11.12.2022 (обновлено: 10:28 11.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и четыре населенных пункта
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Каштановое, Ясиноватую и Горловку
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Каштановое, Ясиноватую и Горловку 28 снарядами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлениям: 07:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08:15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлениях в Telegram-канале СЦКК.
Кроме того, украинские войска обстреляли Ясиноватую в 8:25 и 9:30 тремя снарядами калибром 152 миллиметра.
Как отмечает представительство, в 8:30, 8:45 и 8:55 под огнем оказались Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка. В их сторону вылетело 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным ведомства, в 9:30 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.