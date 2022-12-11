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При обстреле Донецка пострадали два ребенка - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/deti-1837909620.html
При обстреле Донецка пострадали два ребенка
При обстреле Донецка пострадали два ребенка - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка пострадали два ребенка
Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:11
2022-12-11T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы. Мэр Донецка подтвердил эту информацию. Он уточнил, что пострадали женщины 1935 и 1951 годов рождения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.
донецк
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Пожар в Донецке после обстрела ВСУ
Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, нато, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
При обстреле Донецка пострадали два ребенка
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
2022-12-11T19:11
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PT0M17S
19:11 11.12.2022
 
При обстреле Донецка пострадали два ребенка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух пострадавших детях при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района... По улице Батищева пострадало двое детей – мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы. Мэр Донецка подтвердил эту информацию. Он уточнил, что пострадали женщины 1935 и 1951 годов рождения.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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