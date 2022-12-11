https://ria.ru/20221211/deti-1837909620.html

При обстреле Донецка пострадали два ребенка

При обстреле Донецка пострадали два ребенка - РИА Новости, 11.12.2022

При обстреле Донецка пострадали два ребенка

Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:11

2022-12-11T19:11

2022-12-11T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836231568_0:240:2813:1822_1920x0_80_0_0_2942be2f02e1e8f26b7a3dbdc1a9b8a6.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы. Мэр Донецка подтвердил эту информацию. Он уточнил, что пострадали женщины 1935 и 1951 годов рождения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в Донецке после обстрела ВСУ Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. 2022-12-11T19:11 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, нато, видео