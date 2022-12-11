При обстреле Донецка пострадали два ребенка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух пострадавших детях при обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района... По улице Батищева пострадало двое детей – мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы. Мэр Донецка подтвердил эту информацию. Он уточнил, что пострадали женщины 1935 и 1951 годов рождения.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.