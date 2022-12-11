https://ria.ru/20221211/berbok-1837930939.html

Глава МИД Германии осудила риторику Сербии в отношении Косово

Глава МИД Германии осудила риторику Сербии в отношении Косово - РИА Новости, 11.12.2022

Глава МИД Германии осудила риторику Сербии в отношении Косово

Позиция, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, а риторика Сербии по отношению к самопровозглашенной республике... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T23:26

2022-12-11T23:26

2022-12-11T23:26

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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Позиция, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, а риторика Сербии по отношению к самопровозглашенной республике не способствует снятию напряжения, заявила в воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

https://ria.ru/20221211/vuchich-1837928137.html

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в мире, анналена бербок, косово, сербия, германия, евросоюз, нато