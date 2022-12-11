В Австрии не признали связь между санкциями против России и ростом инфляции
Канцлер Австрии Нехаммер назвал связь между санкциями против России и инфляцией вздором
Карл Нехаммер. Архивное фото
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал "вздором" связь между санкциями против РФ и ростом инфляции, удорожание, по мнению главы правительства, связано с событиями на Украине.
"Это полный вздор - предполагать, что большие сложности, с которыми столкнулись все мы: инфляция, удорожание, - ответственны санкции. Это совершенно не верно, и это сознательная дезинформация", - заявил канцлер в прямом эфире телеканала ORF2 в воскресенье.
Он добавил, что "факт, мы все переживаем тяжёлые времена - причиной" является кризис на Украине, "а не санкции". Именно Австрия, по словам Нехаммера, "все время способствовала тому, чтобы санкции были сформулированы таким образом, чтобы они не нанесли большего ущерба стороне, которая их вводит", чем России.
"Сейчас это происходит в отношении России... Но я понимаю фрустрацию людей, которые (спрашивают), почему мы затронуты, хотя санкции вводим мы", - добавил Нехаммер, подчеркнув, что в санкционной политике "нужно быть гибкими", европейская экономика "не должна пострадать больше, чем российская".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. В Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Европе сильнее звучат мнения о том, что антироссийские санкции бьют сильнее по европейским странам, а не по РФ.
10 декабря, 17:59В Вене прошел митинг с требованием отказа от антироссийских санкций