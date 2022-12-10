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В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом
В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом - РИА Новости, 10.12.2022
В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении двух граждан за сотрудничество с властями Украины и за действия, дискредитирующие власти России,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T19:32
2022-12-10T19:32
2022-12-10T19:32
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о выдворении двух граждан за сотрудничество с властями Украины и за действия, дискредитирующие власти России, передает корреспондент РИА Новости."Согласно решению властей, за сотрудничество с властями Украины и за дискредитацию властей Российской Федерации двое граждан Запорожской области обязаны покинуть территорию Запорожской области, контролируемую Российской Федерацией. Соответствующее решение было зачитано гражданам, после чего они покинули территорию", - сказал РИА Новости представитель властей Запорожской области.
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Выдворение двух жителей за дискредитацию властей РФ
Из Запорожской области выдворили двух жителей за дискредитацию властей РФ.
2022-12-10T19:32
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина
В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом
В Запорожской области выдворили двух граждан за дискредитацию российских властей