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В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом

В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом - РИА Новости, 10.12.2022

В Запорожской области выдворили двух граждан за сотрудничество с Киевом

Власти Запорожской области приняли решение о выдворении двух граждан за сотрудничество с властями Украины и за действия, дискредитирующие власти России,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T19:32

2022-12-10T19:32

2022-12-10T19:32

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о выдворении двух граждан за сотрудничество с властями Украины и за действия, дискредитирующие власти России, передает корреспондент РИА Новости."Согласно решению властей, за сотрудничество с властями Украины и за дискредитацию властей Российской Федерации двое граждан Запорожской области обязаны покинуть территорию Запорожской области, контролируемую Российской Федерацией. Соответствующее решение было зачитано гражданам, после чего они покинули территорию", - сказал РИА Новости представитель властей Запорожской области.

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Выдворение двух жителей за дискредитацию властей РФ Из Запорожской области выдворили двух жителей за дискредитацию властей РФ. 2022-12-10T19:32 true PT1M05S

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в мире, запорожская область, украина