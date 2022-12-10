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Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации - РИА Новости, 10.12.2022
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Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации
Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации - РИА Новости, 10.12.2022
Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации
Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что считает происходящее на Западе "самоубийством цивилизации". РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:54
2022-12-10T17:54
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
сша
африка
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что считает происходящее на Западе "самоубийством цивилизации"."То, что происходит на Западе - это просто самоубийство цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы вот на территории незападного мира, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете. И это идет, наверное, по всем направлениям, это и наркотики, это и... ЛГБТ", - сказал Бут в интервью RT.Бут также затронул ситуацию в Африке, заявив, что не ожидает конфликта США и России из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте."Я не думаю, что это будет столкновение теперь России и США. Сейчас все-таки Африка сама просыпается. Она сама начинает этот процесс двигать. Мы уже не задаем и не говорим "вот вам модель, вы должны так сделать". Мы просто слушаем и должны им помогать", - добавил он.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша, африка, россия
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США, Африка, Россия
17:54 10.12.2022
 
Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации

Виктор Бут сравнил события на Западе с самоубийством цивилизации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
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Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что считает происходящее на Западе "самоубийством цивилизации".
"То, что происходит на Западе - это просто самоубийство цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы вот на территории незападного мира, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете. И это идет, наверное, по всем направлениям, это и наркотики, это и... ЛГБТ", - сказал Бут в интервью RT.
Бут также затронул ситуацию в Африке, заявив, что не ожидает конфликта США и России из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте.
"Я не думаю, что это будет столкновение теперь России и США. Сейчас все-таки Африка сама просыпается. Она сама начинает этот процесс двигать. Мы уже не задаем и не говорим "вот вам модель, вы должны так сделать". Мы просто слушаем и должны им помогать", - добавил он.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*
 
В миреВиктор БутБриттни ГрайнерСШААфрикаРоссия
 
 
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