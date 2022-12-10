https://ria.ru/20221210/zapad-1837756327.html

Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации

Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации - РИА Новости, 10.12.2022

Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что считает происходящее на Западе "самоубийством цивилизации". РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:54

2022-12-10T17:54

2022-12-10T17:54

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

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африка

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что считает происходящее на Западе "самоубийством цивилизации"."То, что происходит на Западе - это просто самоубийство цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы вот на территории незападного мира, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете. И это идет, наверное, по всем направлениям, это и наркотики, это и... ЛГБТ", - сказал Бут в интервью RT.Бут также затронул ситуацию в Африке, заявив, что не ожидает конфликта США и России из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте."Я не думаю, что это будет столкновение теперь России и США. Сейчас все-таки Африка сама просыпается. Она сама начинает этот процесс двигать. Мы уже не задаем и не говорим "вот вам модель, вы должны так сделать". Мы просто слушаем и должны им помогать", - добавил он.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221210/but-1837746242.html

сша

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша, африка, россия