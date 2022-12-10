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В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий - РИА Новости, 10.12.2022
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В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий - РИА Новости, 10.12.2022
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий
Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:02
2022-12-10T13:15
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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БЕЛОРУССИЯ, 10 дек - РИА Новости. Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по его принятию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал Мурашко журналистам на пресс-подходе в рамках совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии.Он отметил, что планируется, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры по принятию законопроекта.Законопроект подразумевает особенности интеграции, касающиеся кадровых вопросов, медобразования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медпомощи, обязательного медицинского страхования.
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
10:02 10.12.2022 (обновлено: 13:15 10.12.2022)
 
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий

Мурашко: в правительство внесли законопроект о системах здравоохранения новых территорий

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
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БЕЛОРУССИЯ, 10 дек - РИА Новости. Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по его принятию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал Мурашко журналистам на пресс-подходе в рамках совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии.
Он отметил, что планируется, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры по принятию законопроекта.
Законопроект подразумевает особенности интеграции, касающиеся кадровых вопросов, медобразования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медпомощи, обязательного медицинского страхования.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:29
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа
 
Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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