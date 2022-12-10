https://ria.ru/20221210/zakonoproekt-1837692139.html

В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий

В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий - РИА Новости, 10.12.2022

В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий

Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:02

2022-12-10T10:02

2022-12-10T13:15

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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БЕЛОРУССИЯ, 10 дек - РИА Новости. Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по его принятию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал Мурашко журналистам на пресс-подходе в рамках совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии.Он отметил, что планируется, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры по принятию законопроекта.Законопроект подразумевает особенности интеграции, касающиеся кадровых вопросов, медобразования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медпомощи, обязательного медицинского страхования.

https://ria.ru/20221202/gripp-1835827813.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)