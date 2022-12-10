https://ria.ru/20221210/zakonoproekt-1837692139.html
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий - РИА Новости, 10.12.2022
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий
Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:02
2022-12-10T10:02
2022-12-10T13:15
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg
БЕЛОРУССИЯ, 10 дек - РИА Новости. Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по его принятию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал Мурашко журналистам на пресс-подходе в рамках совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии.Он отметил, что планируется, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры по принятию законопроекта.Законопроект подразумевает особенности интеграции, касающиеся кадровых вопросов, медобразования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медпомощи, обязательного медицинского страхования.
https://ria.ru/20221202/gripp-1835827813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
10:02 10.12.2022 (обновлено: 13:15 10.12.2022)
В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий
Мурашко: в правительство внесли законопроект о системах здравоохранения новых территорий
БЕЛОРУССИЯ, 10 дек - РИА Новости. Законопроект по интеграции системы здравоохранения новых территорий внесен в правительство РФ, планируется, что Госдума в этом году завершит все процедуры по его принятию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал Мурашко журналистам на пресс-подходе в рамках совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии
.
Он отметил, что планируется, что в этом году Государственная дума должна завершить все процедуры по принятию законопроекта.
Законопроект подразумевает особенности интеграции, касающиеся кадровых вопросов, медобразования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медпомощи, обязательного медицинского страхования.