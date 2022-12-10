https://ria.ru/20221210/zakalivanie-1837739543.html
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина - РИА Новости, 10.12.2022
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина
Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:41
2022-12-10T15:41
2022-12-10T15:41
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону."При выполнении норматива в воде стало плохо, достали из воды уже без признаков жизни. Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины", - рассказали в СУСК.Собеседница агентства уточнила, что скончался рязанец 1960 года рождения. Инцидент, по ее словам, произошел на фестивале закаливания "Энергия холода" в субботу.
https://ria.ru/20221210/kvartiry-1837727633.html
рязань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина, следователи проводят проверку