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На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина - РИА Новости, 10.12.2022
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На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина - РИА Новости, 10.12.2022
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина
Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:41
2022-12-10T15:41
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону."При выполнении норматива в воде стало плохо, достали из воды уже без признаков жизни. Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины", - рассказали в СУСК.Собеседница агентства уточнила, что скончался рязанец 1960 года рождения. Инцидент, по ее словам, произошел на фестивале закаливания "Энергия холода" в субботу.
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
15:41 10.12.2022
 
На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина

На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина, следователи проводят проверку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"При выполнении норматива в воде стало плохо, достали из воды уже без признаков жизни. Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины", - рассказали в СУСК.
Собеседница агентства уточнила, что скончался рязанец 1960 года рождения. Инцидент, по ее словам, произошел на фестивале закаливания "Энергия холода" в субботу.
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После частичного обрушения дома в Рязани пострадали четыре квартиры
 
ПроисшествияРязань
 
 
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