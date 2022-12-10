https://ria.ru/20221210/zakalivanie-1837739543.html

На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина

На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина - РИА Новости, 10.12.2022

На фестивале закаливания в Рязани умер мужчина

Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:41

2022-12-10T15:41

2022-12-10T15:41

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Мужчина в Рязани скончался на фестивале закаливания - при выполнении норматива в воде ему стало плохо, сообщили РИА Новости в СУСК по региону."При выполнении норматива в воде стало плохо, достали из воды уже без признаков жизни. Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины", - рассказали в СУСК.Собеседница агентства уточнила, что скончался рязанец 1960 года рождения. Инцидент, по ее словам, произошел на фестивале закаливания "Энергия холода" в субботу.

https://ria.ru/20221210/kvartiry-1837727633.html

рязань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязань