https://ria.ru/20221210/snegopad-1837757094.html

В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику

В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику - РИА Новости, 10.12.2022

В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику

Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:59

2022-12-10T17:59

2022-12-10T18:37

москва

общество

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно проводится уборка снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221210/sneg-1837694177.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)