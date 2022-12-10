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В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику - РИА Новости, 10.12.2022
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В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику - РИА Новости, 10.12.2022
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику
Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:59
2022-12-10T18:37
москва
общество
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно проводится уборка снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
17:59 10.12.2022 (обновлено: 18:37 10.12.2022)
 
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику

В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику для подметания дорог

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб
Спецтехника коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Как и обещали синоптики, в городе сильный снегопад: коммунальная техника приступила к механизированному подметанию улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно проводится уборка снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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