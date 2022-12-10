https://ria.ru/20221210/snegopad-1837757094.html
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику - РИА Новости, 10.12.2022
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику
Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:59
2022-12-10T17:59
2022-12-10T18:37
москва
общество
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коммунальная техника Москвы приступила к механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно проводится уборка снега. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221210/sneg-1837694177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
17:59 10.12.2022 (обновлено: 18:37 10.12.2022)
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику
В Москве на улицу из-за снегопада вывели коммунальную технику для подметания дорог