https://ria.ru/20221210/pogoda-1837695561.html
В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов
В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов - РИА Новости, 10.12.2022
В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов
Облачная погода, снег, местами гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:37
2022-12-10T10:37
2022-12-10T10:37
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег, местами гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт."Погода облачная, в начале дня пройдет небольшой снег, в вечерние часы снег станет более интенсивным. В начале дня в отдельных районах возможен туман. Местами гололедица. Днем на юге территорий снег будет переходить в мокрый снег. Температура от 0 до минус 2 градусов в столице, в Подмосковье от плюс 1 до минус 4 градусов", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы."Сегодня в течение дня от 5 до 10 миллиметров осадков, в зависимости от района, может выпасть", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20221210/sneg-1837694177.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются облачность, снег и до минус двух градусов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег, местами гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт.
"Погода облачная, в начале дня пройдет небольшой снег, в вечерние часы снег станет более интенсивным. В начале дня в отдельных районах возможен туман. Местами гололедица. Днем на юге территорий снег будет переходить в мокрый снег. Температура от 0 до минус 2 градусов в столице, в Подмосковье
от плюс 1 до минус 4 градусов", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
"Сегодня в течение дня от 5 до 10 миллиметров осадков, в зависимости от района, может выпасть", - добавил синоптик.