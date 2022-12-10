https://ria.ru/20221210/pogoda-1837695561.html

В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов

В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов - РИА Новости, 10.12.2022

В Москве в субботу ожидаются снег и до минус двух градусов

Облачная погода, снег, местами гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:37

2022-12-10T10:37

2022-12-10T10:37

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег, местами гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт."Погода облачная, в начале дня пройдет небольшой снег, в вечерние часы снег станет более интенсивным. В начале дня в отдельных районах возможен туман. Местами гололедица. Днем на юге территорий снег будет переходить в мокрый снег. Температура от 0 до минус 2 градусов в столице, в Подмосковье от плюс 1 до минус 4 градусов", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет дуть восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы."Сегодня в течение дня от 5 до 10 миллиметров осадков, в зависимости от района, может выпасть", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20221210/sneg-1837694177.html

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество