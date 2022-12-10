Конфликт между Польшей и Германией нанес ущерб НАТО и ЕС, пишут СМИ
NYT: ухудшение отношений Польши и Германии с начала спецоперации нанесло ущерб НАТО и ЕС
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отношения между Берлином и Варшавой на фоне разногласий сторон относительно размещения немецких ЗРК Patriot ухудшились с начала специальной военной операции РФ на Украине, это нанесло ущерб НАТО и ЕС, пишет газета New York Times.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине.
Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше.
В среду Берлин и Варшава на уровне министров обороны стран договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши.
"Отношения между Варшавой и Берлином, которые никогда не были теплыми, ухудшились с начала войны на Украине, что нанесло ущерб единству как в НАТО, так и в Европейском союзе", - говорится в сообщении газеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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