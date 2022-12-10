17:23 10.12.2022 (обновлено: 17:50 10.12.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь натовских снарядов
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 16:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16:48 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнило представительство в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска нанесли удары по Александровке, выпустив по населенному пункту три снаряда калибра 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ВСУ применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также рассчитаны на снаряды такого калибра.