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Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837752269.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:23
2022-12-10T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).Кроме того, украинские войска нанесли удары по Александровке, выпустив по населенному пункту три снаряда калибра 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ВСУ применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также рассчитаны на снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
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Восстановление Донецка после массированного обстрела со стороны Украины
Донецк восстанавливается после массированного обстрела со стороны Украины
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
2022-12-10T17:23
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17:23 10.12.2022 (обновлено: 17:50 10.12.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь натовских снарядов

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 16:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 16:48 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнило представительство в Telegram-канале.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по Александровке, выпустив по населенному пункту три снаряда калибра 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ВСУ применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также рассчитаны на снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТО
 
 
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