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Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:23

2022-12-10T17:23

2022-12-10T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).Кроме того, украинские войска нанесли удары по Александровке, выпустив по населенному пункту три снаряда калибра 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". В этом же районе заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта местность регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ВСУ применяют немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также рассчитаны на снаряды такого калибра.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Восстановление Донецка после массированного обстрела со стороны Украины Донецк восстанавливается после массированного обстрела со стороны Украины 2022-12-10T17:23 true PT0M43S

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, видео