https://ria.ru/20221210/nastuplenie-1837715372.html

Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении

Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022

Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении

Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:13

2022-12-10T13:13

2022-12-10T13:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф