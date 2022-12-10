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Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/nastuplenie-1837715372.html
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:13
2022-12-10T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:13 10.12.2022 (обновлено: 13:19 10.12.2022)
 
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении

Минобороны: российский войска продолжили наступление на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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