https://ria.ru/20221210/nastuplenie-1837715372.html
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:13
2022-12-10T13:13
2022-12-10T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военные продолжали выбивать украинские войска из опорных пунктов, за сутки были уничтожены более 50 солдат противника, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:13 10.12.2022 (обновлено: 13:19 10.12.2022)
Российский войска продолжили наступление на Донецком направлении
Минобороны: российский войска продолжили наступление на Донецком направлении