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Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
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Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ
Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ
Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:52
2022-12-10T20:52
в мире
александр вучич
александр боцан-харченко
сербия
косово
оон
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края, передает портал издания "Вечерне новости".Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами, сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края, подал в отставку, в ноябре был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии."Косовская полиция на КПП Ярине запрещает въезд для автомобилей и пешее пересечение контрольно-пропускного пункта", - кратко передает портал.Косовские сербы продолжают собираться на въезде и выезде из поселка Лепосавич, в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, где и ранее блокировали трассу, как и в Србоваце, и устанавливают баррикады. В северной Косовска-Мировице и Звечане звучат сирены, сообщается о перебоях с сотовой связью и интернетом.Ранее администрация президента Сербии Александра Вучича анонсировала его обращение к гражданам в 19.00 (21.00 мск) в субботу.Накануне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, по его словам, ситуация находится на опасной отметке.Ранее директор Канцелярии при правительстве Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что официальный Белград рассмотрит возможное согласно резолюции 1244 СБ ООН возвращение до 1 тысячи человек сербского полицейского персонала в Косово.
https://ria.ru/20221210/barrikady-1837756475.html
https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html
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в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, сербия, косово, оон
В мире, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Сербия, Косово, ООН
20:52 10.12.2022
 
Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ

"Вечерне новости": косовоалбанская полиция блокировала въезд из Сербии через КПП Ярине

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово
Сотрудник полиции Косово - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края, передает портал издания "Вечерне новости".
Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами, сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края, подал в отставку, в ноябре был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии.
Баррикады на севере Косово и Метохии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 17:54
Сербы строят баррикады на севере Косово
"Косовская полиция на КПП Ярине запрещает въезд для автомобилей и пешее пересечение контрольно-пропускного пункта", - кратко передает портал.
Косовские сербы продолжают собираться на въезде и выезде из поселка Лепосавич, в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, где и ранее блокировали трассу, как и в Србоваце, и устанавливают баррикады. В северной Косовска-Мировице и Звечане звучат сирены, сообщается о перебоях с сотовой связью и интернетом.
Ранее администрация президента Сербии Александра Вучича анонсировала его обращение к гражданам в 19.00 (21.00 мск) в субботу.
Накануне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, по его словам, ситуация находится на опасной отметке.
Ранее директор Канцелярии при правительстве Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что официальный Белград рассмотрит возможное согласно резолюции 1244 СБ ООН возвращение до 1 тысячи человек сербского полицейского персонала в Косово.
Помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 18:20
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края
 
В миреАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоСербияКосовоООН
 
 
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