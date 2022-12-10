https://ria.ru/20221210/kosovo-1837780866.html

Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ

Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022

Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ

Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T20:52

2022-12-10T20:52

2022-12-10T20:52

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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края, передает портал издания "Вечерне новости".Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами, сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края, подал в отставку, в ноябре был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии."Косовская полиция на КПП Ярине запрещает въезд для автомобилей и пешее пересечение контрольно-пропускного пункта", - кратко передает портал.Косовские сербы продолжают собираться на въезде и выезде из поселка Лепосавич, в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, где и ранее блокировали трассу, как и в Србоваце, и устанавливают баррикады. В северной Косовска-Мировице и Звечане звучат сирены, сообщается о перебоях с сотовой связью и интернетом.Ранее администрация президента Сербии Александра Вучича анонсировала его обращение к гражданам в 19.00 (21.00 мск) в субботу.Накануне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, по его словам, ситуация находится на опасной отметке.Ранее директор Канцелярии при правительстве Сербии по делам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что официальный Белград рассмотрит возможное согласно резолюции 1244 СБ ООН возвращение до 1 тысячи человек сербского полицейского персонала в Косово.

https://ria.ru/20221210/barrikady-1837756475.html

https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, сербия, косово, оон