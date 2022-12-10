Косовоалбанская полиция блокировала въезд через КПП Ярине, пишут СМИ
"Вечерне новости": косовоалбанская полиция блокировала въезд из Сербии через КПП Ярине
© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края, передает портал издания "Вечерне новости".
Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами, сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края, подал в отставку, в ноябре был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии.
Вчера, 17:54Сербы строят баррикады на севере Косово
"Косовская полиция на КПП Ярине запрещает въезд для автомобилей и пешее пересечение контрольно-пропускного пункта", - кратко передает портал.
Косовские сербы продолжают собираться на въезде и выезде из поселка Лепосавич, в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, где и ранее блокировали трассу, как и в Србоваце, и устанавливают баррикады. В северной Косовска-Мировице и Звечане звучат сирены, сообщается о перебоях с сотовой связью и интернетом.
Ранее администрация президента Сербии Александра Вучича анонсировала его обращение к гражданам в 19.00 (21.00 мск) в субботу.
Накануне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, по его словам, ситуация находится на опасной отметке.