https://ria.ru/20221210/koronavirus-1837700432.html
В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1267 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:22
2022-12-10T11:22
2022-12-10T11:22
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1267 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф." За сутки выявлено - 1267, выздоровело 1202 человека, госпитализировано - 229 человек, умерли 17 человек",- следует из данных по Москве.Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 269 767 случаев коронавируса, выздоровело 3 075 610 человек, умерли 47 146 человек.
https://ria.ru/20221210/koronavirus-1837699473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1267 новых случаев заражения коронавирусом