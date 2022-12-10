https://ria.ru/20221210/koronavirus-1837700432.html

В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 229 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1267 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:22

2022-12-10T11:22

2022-12-10T11:22

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1267 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф." За сутки выявлено - 1267, выздоровело 1202 человека, госпитализировано - 229 человек, умерли 17 человек",- следует из данных по Москве.Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 269 767 случаев коронавируса, выздоровело 3 075 610 человек, умерли 47 146 человек.

https://ria.ru/20221210/koronavirus-1837699473.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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