https://ria.ru/20221210/koronavirus-1837699473.html

В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 1475 человек с COVID-19, на 1,9% больше, чем накануне, выздоровели 6446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:06

2022-12-10T11:06

2022-12-10T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1475 человек с COVID-19, на 1,9% больше, чем накануне, выздоровели 6446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 10 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1475 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%... Выздоровело за сутки 6466 человек, или на 7,5% больше в сравнении с 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 35 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.

https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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