https://ria.ru/20221210/koronavirus-1837699473.html
В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1475 человек с COVID-19, на 1,9% больше, чем накануне, выздоровели 6446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:06
2022-12-10T11:06
2022-12-10T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1475 человек с COVID-19, на 1,9% больше, чем накануне, выздоровели 6446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 10 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1475 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%... Выздоровело за сутки 6466 человек, или на 7,5% больше в сравнении с 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 35 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 12 субъектах страны.
https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1475 человек с COVID-19, выздоровели 6466