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В Ленинградской области столкнулись два автобуса - РИА Новости, 10.12.2022
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В Ленинградской области столкнулись два автобуса
В Ленинградской области столкнулись два автобуса - РИА Новости, 10.12.2022
В Ленинградской области столкнулись два автобуса
Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя автобусами в Ленинградской области, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает региональная... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:42
2022-12-10T20:06
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя автобусами в Ленинградской области, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает региональная прокуратура.ДТП произошло 9 декабря на автомобильной дороге Зеленогорск-Приморск-Выборг."По предварительным данным, водитель автобуса Ютонг не обеспечил безопасную скорость движения в соответствии с погодными условиями, в результате чего совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали 4 пассажира и водитель автобуса ПАЗ", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка. "В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе исполнению подрядной организацией обязанности по содержанию дорожной сети в условиях зимнего времени", - сообщает ведомство.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
17:42 10.12.2022 (обновлено: 20:06 10.12.2022)
 
В Ленинградской области столкнулись два автобуса

В Ленинградской области столкнулись два автобуса, пострадали пять человек

© Фото : Прокуратура Ленинградской областиДТП с двумя автобусами в Ленинградской области, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает региональная
ДТП с двумя автобусами в Ленинградской области, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает региональная - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : Прокуратура Ленинградской области
ДТП с двумя автобусами в Ленинградской области, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает региональная
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя автобусами в Ленинградской области, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает региональная прокуратура.
ДТП произошло 9 декабря на автомобильной дороге Зеленогорск-Приморск-Выборг.
"По предварительным данным, водитель автобуса Ютонг не обеспечил безопасную скорость движения в соответствии с погодными условиями, в результате чего совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали 4 пассажира и водитель автобуса ПАЗ", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка. "В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе исполнению подрядной организацией обязанности по содержанию дорожной сети в условиях зимнего времени", - сообщает ведомство.
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