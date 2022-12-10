https://ria.ru/20221210/donetsk-1837754403.html

Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ

Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022

Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ

Жители Донецка в субботу оценивают последствия вчерашнего массированного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины и ликвидируют последствия,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:35

2022-12-10T17:35

2022-12-10T17:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Жители Донецка в субботу оценивают последствия вчерашнего массированного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины и ликвидируют последствия, передает корреспондент РИА Новости.Украинские силы в пятницу обстреляли центральную часть Донецка. Прилетело около 20 реактивных снарядов "Града", которые попали по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку. Жители повторяют, что устали от постоянных обстрелов со стороны Украины."Я хочу, чтобы прекратилась эта война, чтобы не гибли наши родные, дети… Когда это все закончится?!", - сказала РИА Новости Ирина, жилье которой было повреждено в результате обстрела.Женщина, живущая около полностью сгоревшего дома, в котором погиб человек, также не сдержала эмоций.По официальной сводке СЦКК ДНР, с 06.00 9 декабря по 06.00 10 декабря известно о 41 факте ведения огня со стороны Украины. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского - мужчины в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили два человека: в Ворошиловском районе Донецка и Ясиноватой.

https://ria.ru/20221209/obstrel-1837515640.html

https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837664846.html

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Восстановление Донецка после массированного обстрела со стороны Украины Донецк восстанавливается после массированного обстрела со стороны Украины 2022-12-10T17:35 true PT0M43S

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