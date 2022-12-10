Рейтинг@Mail.ru
Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/donetsk-1837754403.html
Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ
Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2022
Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ
Жители Донецка в субботу оценивают последствия вчерашнего массированного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины и ликвидируют последствия,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:35
2022-12-10T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837749552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fc02152aacbf44e24757f823b7d5c21.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Жители Донецка в субботу оценивают последствия вчерашнего массированного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины и ликвидируют последствия, передает корреспондент РИА Новости.Украинские силы в пятницу обстреляли центральную часть Донецка. Прилетело около 20 реактивных снарядов "Града", которые попали по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку. Жители повторяют, что устали от постоянных обстрелов со стороны Украины."Я хочу, чтобы прекратилась эта война, чтобы не гибли наши родные, дети… Когда это все закончится?!", - сказала РИА Новости Ирина, жилье которой было повреждено в результате обстрела.Женщина, живущая около полностью сгоревшего дома, в котором погиб человек, также не сдержала эмоций.По официальной сводке СЦКК ДНР, с 06.00 9 декабря по 06.00 10 декабря известно о 41 факте ведения огня со стороны Украины. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского - мужчины в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили два человека: в Ворошиловском районе Донецка и Ясиноватой.
https://ria.ru/20221209/obstrel-1837515640.html
https://ria.ru/20221210/nebenzya-1837664846.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Восстановление Донецка после массированного обстрела со стороны Украины
Донецк восстанавливается после массированного обстрела со стороны Украины
2022-12-10T17:35
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837749552_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_627852c0176e31e952f20ff3cd47e711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
17:35 10.12.2022
 
Жители Донецка оценили последствия массированного обстрела со стороны ВСУ

Жители Донецка рассказали о последствиях массированного обстрела со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Жители Донецка в субботу оценивают последствия вчерашнего массированного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины и ликвидируют последствия, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские силы в пятницу обстреляли центральную часть Донецка. Прилетело около 20 реактивных снарядов "Града", которые попали по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку. Жители повторяют, что устали от постоянных обстрелов со стороны Украины.
Сотрудники пожарной охраны возле здания Донецкого национального технического университета - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:49Специальная военная операция на Украине
В Донецке зафиксировали попадания снарядов в учебные корпуса университетов
"Я хочу, чтобы прекратилась эта война, чтобы не гибли наши родные, дети… Когда это все закончится?!", - сказала РИА Новости Ирина, жилье которой было повреждено в результате обстрела.
Женщина, живущая около полностью сгоревшего дома, в котором погиб человек, также не сдержала эмоций.
"Человек вот погиб ни за что, молодой. Нас никто не слышит и не хочет слышать, что мы взываем и просим - не трожьте нас, пожалуйста. Зачем люди погибают ни в чем не повинные вообще, еще могло быть бы жертв - чудом спаслись", - сказала она.
По официальной сводке СЦКК ДНР, с 06.00 9 декабря по 06.00 10 декабря известно о 41 факте ведения огня со стороны Украины. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского - мужчины в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили два человека: в Ворошиловском районе Донецка и Ясиноватой.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 00:58
Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала