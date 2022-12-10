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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 10.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/donetsk-1837659851.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T00:07
2022-12-10T00:38
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 21.50 украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Донецка слышны сильные взрывы, ВСУ, предположительно, обстреливают Донецк из РСЗО "Град". В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), уточнило, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет.Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. Среди прочего они выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Снаряды попали в гостиницу "Дружба" и учебные корпуса университетов. Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о прилетах в районе Дома правительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837653650.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
00:07 10.12.2022 (обновлено: 00:38 10.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

ВСУ выпустили по двум районам Донецка пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Донецка из "Градов"
Последствия ночного обстрела Донецка из Градов - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия ночного обстрела Донецка из "Градов". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.44 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 21.50 украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Донецка слышны сильные взрывы, ВСУ, предположительно, обстреливают Донецк из РСЗО "Град". В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), уточнило, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет.
Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. Среди прочего они выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Снаряды попали в гостиницу "Дружба" и учебные корпуса университетов. Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о прилетах в районе Дома правительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 23:20Специальная военная операция на Украине
При украинском обстреле Донецка в многоэтажку попала ракета из РСЗО "Град"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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