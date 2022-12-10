https://ria.ru/20221210/donetsk-1837659851.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 10.12.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:07

2022-12-10T00:07

2022-12-10T00:38

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 21.50 украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Донецка слышны сильные взрывы, ВСУ, предположительно, обстреливают Донецк из РСЗО "Град". В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), уточнило, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет.Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. Среди прочего они выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Снаряды попали в гостиницу "Дружба" и учебные корпуса университетов. Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о прилетах в районе Дома правительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221209/donetsk-1837653650.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато