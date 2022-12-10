00:07 10.12.2022 (обновлено: 00:38 10.12.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
ВСУ выпустили по двум районам Донецка пять снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Донецка из "Градов"
Последствия ночного обстрела Донецка из "Градов". Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.44 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 21.50 украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Донецка слышны сильные взрывы, ВСУ, предположительно, обстреливают Донецк из РСЗО "Град". В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), уточнило, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет.
Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. Среди прочего они выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка. Снаряды попали в гостиницу "Дружба" и учебные корпуса университетов. Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о прилетах в районе Дома правительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.