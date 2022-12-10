Австралия вводит санкции против семи россиян
МИД Австралии объявил о введении санкций против семи россиян за нарушение прав человека
© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Австралия вводит санкции против семи лиц из РФ, а также ряда лиц и организаций из Ирана в связи с нарушениями прав человека, а также из-за якобы поставок Москве иранских беспилотников, говорится в заявлении, которое распространил австралийский МИД.
Согласно заявлению ведомства, санкции, связанные с нарушением прав человека, будут введены против "семерых российских граждан, причастных к покушению на бывшего лидера оппозиции Алексея Навального".
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Под рестрикции также попали иранская полиция нравов, ополчение Басидж (входит в состав Корпуса стражей исламской революции), а также шесть иранских граждан, которые "причастны к жестокому подавлению протестов после смерти Махсы Жины Амини и продолжающемуся угнетению народа Ирана". Гибель 22-летней Амини, которая в сентябре скончалась после задержания полицией нравов, вызвала в Иране крупномасштабные протесты.
Кроме того, Канберра объявила о санкциях в отношении трех иранских физических лиц и одного предприятия, которые якобы "причастны к поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования против Украины".
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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