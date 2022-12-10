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Австралия вводит санкции против семи россиян - РИА Новости, 10.12.2022
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Австралия вводит санкции против семи россиян
Австралия вводит санкции против семи россиян - РИА Новости, 10.12.2022
Австралия вводит санкции против семи россиян
Австралия вводит санкции против семи лиц из РФ, а также ряда лиц и организаций из Ирана в связи с нарушениями прав человека, а также из-за якобы поставок Москве РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:39
2022-12-10T15:39
в мире
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
иран
россия
санкции в отношении россии
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Австралия вводит санкции против семи лиц из РФ, а также ряда лиц и организаций из Ирана в связи с нарушениями прав человека, а также из-за якобы поставок Москве иранских беспилотников, говорится в заявлении, которое распространил австралийский МИД.Согласно заявлению ведомства, санкции, связанные с нарушением прав человека, будут введены против "семерых российских граждан, причастных к покушению на бывшего лидера оппозиции Алексея Навального".Под рестрикции также попали иранская полиция нравов, ополчение Басидж (входит в состав Корпуса стражей исламской революции), а также шесть иранских граждан, которые "причастны к жестокому подавлению протестов после смерти Махсы Жины Амини и продолжающемуся угнетению народа Ирана". Гибель 22-летней Амини, которая в сентябре скончалась после задержания полицией нравов, вызвала в Иране крупномасштабные протесты.Кроме того, Канберра объявила о санкциях в отношении трех иранских физических лиц и одного предприятия, которые якобы "причастны к поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования против Украины".Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837523582.html
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в мире, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, иран, россия, санкции в отношении россии, корпус стражей исламской революции
В мире, Алексей Навальный, Организация по запрещению химического оружия, Иран, Россия, Санкции в отношении России, Корпус стражей исламской революции
15:39 10.12.2022
 
Австралия вводит санкции против семи россиян

МИД Австралии объявил о введении санкций против семи россиян за нарушение прав человека

© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Австралия вводит санкции против семи лиц из РФ, а также ряда лиц и организаций из Ирана в связи с нарушениями прав человека, а также из-за якобы поставок Москве иранских беспилотников, говорится в заявлении, которое распространил австралийский МИД.
Согласно заявлению ведомства, санкции, связанные с нарушением прав человека, будут введены против "семерых российских граждан, причастных к покушению на бывшего лидера оппозиции Алексея Навального".
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Канада ввела санкции против МВД, ЦИК, ФСИН, СК и Минюста
Под рестрикции также попали иранская полиция нравов, ополчение Басидж (входит в состав Корпуса стражей исламской революции), а также шесть иранских граждан, которые "причастны к жестокому подавлению протестов после смерти Махсы Жины Амини и продолжающемуся угнетению народа Ирана". Гибель 22-летней Амини, которая в сентябре скончалась после задержания полицией нравов, вызвала в Иране крупномасштабные протесты.
Кроме того, Канберра объявила о санкциях в отношении трех иранских физических лиц и одного предприятия, которые якобы "причастны к поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию для использования против Украины".
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 18:42
Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат
 
В миреАлексей НавальныйОрганизация по запрещению химического оружияИранРоссияСанкции в отношении РоссииКорпус стражей исламской революции
 
 
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