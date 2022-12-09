https://ria.ru/20221209/zelenskiy-1837369009.html
Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года
Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года - РИА Новости, 09.12.2022
Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали решение американского журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:01
2022-12-09T07:01
2022-12-09T11:15
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали решение американского журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года"."Бред какой-то, да это "марионетка года", — заявил пользователь с ником Millet."Если ты продашься США, тебя тоже выберут "человеком года", — сыронизировал Namyelüs."Давайте, нахваливайте... Вы превратили в руины его страну, а теперь выбираете "человеком года". Я думаю, его следовало бы назвать "дураком года" вам под стать", — возмутился Ay yıldız."Судя по всему, этот Зеленский хорошо сдержал свое слово. Горе Украине", — констатировал Nurettin."С их подачи скоро государства под названием "Украина" не останется", — подытожил Şahin.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221207/riski-1837071927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, турция
В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Турция
07:01 09.12.2022 (обновлено: 11:15 09.12.2022)
Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года
Читателей Haber 7 возмутило решение Time назвать Владимира Зеленского человеком года
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
раскритиковали решение американского журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года".
"Бред какой-то, да это "марионетка года", — заявил пользователь с ником Millet.
"Извините, а что этот человек сделал, кроме того, что попрошайничал по всему миру?" – задался вопросом Leg.
"Если ты продашься США, тебя тоже выберут "человеком года", — сыронизировал Namyelüs.
"Давайте, нахваливайте... Вы превратили в руины его страну, а теперь выбираете "человеком года". Я думаю, его следовало бы назвать "дураком года" вам под стать", — возмутился Ay yıldız.
"Судя по всему, этот Зеленский хорошо сдержал свое слово. Горе Украине", — констатировал Nurettin.
"Да ладно! Что он такого совершил, чтобы стать "человеком года"? Наш президент сделал гораздо больше для Украины и мира", — выразил мнение один из пользователей.
"С их подачи скоро государства под названием "Украина" не останется", — подытожил Şahin.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.
Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>