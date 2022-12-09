https://ria.ru/20221209/zelenskiy-1837369009.html

Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года

Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года - РИА Новости, 09.12.2022

Турок взбесило решение Time назвать Зеленского человеком года

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали решение американского журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:01

2022-12-09T07:01

2022-12-09T11:15

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали решение американского журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года"."Бред какой-то, да это "марионетка года", — заявил пользователь с ником Millet."Если ты продашься США, тебя тоже выберут "человеком года", — сыронизировал Namyelüs."Давайте, нахваливайте... Вы превратили в руины его страну, а теперь выбираете "человеком года". Я думаю, его следовало бы назвать "дураком года" вам под стать", — возмутился Ay yıldız."Судя по всему, этот Зеленский хорошо сдержал свое слово. Горе Украине", — констатировал Nurettin."С их подачи скоро государства под названием "Украина" не останется", — подытожил Şahin.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221207/riski-1837071927.html

https://ria.ru/20221207/fars-1837066638.html

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в мире, владимир зеленский, сша, украина, турция