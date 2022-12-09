https://ria.ru/20221209/vizy-1837487490.html

МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз

МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз - РИА Новости, 09.12.2022

МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз

Москва на всех уровнях доводит до Вашингтона необходимость полноценного возобновления выдачи виз в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:48

2022-12-09T14:48

2022-12-09T14:48

в мире

сергей рябков

россия

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва на всех уровнях доводит до Вашингтона необходимость полноценного возобновления выдачи виз в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На всех уровнях поднимаем перед американской стороной вопрос о необходимости возвращения к нормальности в консульско-визовых отношениях, включая возобновление полноценного визового обслуживания российских граждан на территории нашей страны, которое под надуманными предлогами было прекращено в мае прошлого года. Но с учетом развития вокруг Украины данная ситуация перемещается в политическую плоскость и используется Вашингтоном как еще один элемент давления на нас", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220913/gensek-1816358495.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей рябков, россия, сша