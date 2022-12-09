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МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз - РИА Новости, 09.12.2022
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МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз
МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз - РИА Новости, 09.12.2022
МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз
Москва на всех уровнях доводит до Вашингтона необходимость полноценного возобновления выдачи виз в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:48
2022-12-09T14:48
в мире
сергей рябков
россия
сша
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва на всех уровнях доводит до Вашингтона необходимость полноценного возобновления выдачи виз в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На всех уровнях поднимаем перед американской стороной вопрос о необходимости возвращения к нормальности в консульско-визовых отношениях, включая возобновление полноценного визового обслуживания российских граждан на территории нашей страны, которое под надуманными предлогами было прекращено в мае прошлого года. Но с учетом развития вокруг Украины данная ситуация перемещается в политическую плоскость и используется Вашингтоном как еще один элемент давления на нас", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
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в мире, сергей рябков, россия, сша
В мире, Сергей Рябков, Россия, США
14:48 09.12.2022
 
МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз

Замглавы МИД Рябков: Россия доводит до США необходимость возобновления выдачи виз

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва на всех уровнях доводит до Вашингтона необходимость полноценного возобновления выдачи виз в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На всех уровнях поднимаем перед американской стороной вопрос о необходимости возвращения к нормальности в консульско-визовых отношениях, включая возобновление полноценного визового обслуживания российских граждан на территории нашей страны, которое под надуманными предлогами было прекращено в мае прошлого года. Но с учетом развития вокруг Украины данная ситуация перемещается в политическую плоскость и используется Вашингтоном как еще один элемент давления на нас", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 00:56
Россия обратилась к генсеку ООН из-за невыдачи виз со стороны США
 
В миреСергей РябковРоссияСША
 
 
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