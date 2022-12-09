МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз
Замглавы МИД Рябков: Россия доводит до США необходимость возобновления выдачи виз
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва на всех уровнях доводит до Вашингтона необходимость полноценного возобновления выдачи виз в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На всех уровнях поднимаем перед американской стороной вопрос о необходимости возвращения к нормальности в консульско-визовых отношениях, включая возобновление полноценного визового обслуживания российских граждан на территории нашей страны, которое под надуманными предлогами было прекращено в мае прошлого года. Но с учетом развития вокруг Украины данная ситуация перемещается в политическую плоскость и используется Вашингтоном как еще один элемент давления на нас", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
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