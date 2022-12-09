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Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года

Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года - РИА Новости, 09.12.2022

Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:37

2022-12-09T14:37

2022-12-09T14:37

туризм

великий устюг

вологодская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве."В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома", — рассказали в пресс-службе.В ходе реконструкции была удлинена до 1800 метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование. Ожидается, что в ближайшее время обновленный аэропорт приступит к работе.Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, воздушная гавань сможет отправлять и принимать самолеты из самых разных уголков страны. Вся необходимая для этого инфраструктура готова."Мы завершаем переговоры с авиакомпаниями. Первые регулярные рейсы будут организованы уже до Нового года", — написал он в своем Telegram-канале.В Великом Устюге Вологодской области в своей вотчине живет Дед Мороз. К нему приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20221129/sochi-1835059823.html

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Ольга Кабанова

великий устюг, вологодская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы