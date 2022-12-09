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Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года - РИА Новости, 09.12.2022
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года
Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:37
2022-12-09T14:37
2022-12-09T14:37
туризм
великий устюг
вологодская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт
новости - туризм
туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве."В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома", — рассказали в пресс-службе.В ходе реконструкции была удлинена до 1800 метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование. Ожидается, что в ближайшее время обновленный аэропорт приступит к работе.Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, воздушная гавань сможет отправлять и принимать самолеты из самых разных уголков страны. Вся необходимая для этого инфраструктура готова."Мы завершаем переговоры с авиакомпаниями. Первые регулярные рейсы будут организованы уже до Нового года", — написал он в своем Telegram-канале.В Великом Устюге Вологодской области в своей вотчине живет Дед Мороз. К нему приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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великий устюг, вологодская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы
Туризм, Великий Устюг, Вологодская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, туристы, авиарейсы
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года
Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга