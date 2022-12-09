Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221209/velikiyustyug-1837462392.html
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года - РИА Новости, 09.12.2022
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года
Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:37
2022-12-09T14:37
туризм
великий устюг
вологодская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27737/57/277375716_0:167:2964:1834_1920x0_80_0_0_135c296e2051e8a664df7fdee6744b4f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве."В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома", — рассказали в пресс-службе.В ходе реконструкции была удлинена до 1800 метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование. Ожидается, что в ближайшее время обновленный аэропорт приступит к работе.Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, воздушная гавань сможет отправлять и принимать самолеты из самых разных уголков страны. Вся необходимая для этого инфраструктура готова."Мы завершаем переговоры с авиакомпаниями. Первые регулярные рейсы будут организованы уже до Нового года", — написал он в своем Telegram-канале.В Великом Устюге Вологодской области в своей вотчине живет Дед Мороз. К нему приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
https://ria.ru/20221129/sochi-1835059823.html
великий устюг
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27737/57/277375716_149:0:2816:2000_1920x0_80_0_0_cfb57b23351db1e642ab0be258855b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, вологодская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы
Туризм, Великий Устюг, Вологодская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, туристы, авиарейсы
14:37 09.12.2022
 
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкУсадьба Деда Мороза расположилась в лесу недалеко от Великого Устюга
Усадьба Деда Мороза расположилась в лесу недалеко от Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции, сообщили в ведомстве.
"В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома", — рассказали в пресс-службе.
В ходе реконструкции была удлинена до 1800 метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование. Ожидается, что в ближайшее время обновленный аэропорт приступит к работе.
Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, воздушная гавань сможет отправлять и принимать самолеты из самых разных уголков страны. Вся необходимая для этого инфраструктура готова.
"Мы завершаем переговоры с авиакомпаниями. Первые регулярные рейсы будут организованы уже до Нового года", — написал он в своем Telegram-канале.
В Великом Устюге Вологодской области в своей вотчине живет Дед Мороз. К нему приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 16:31Туризм
Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году
 
ТуризмВеликий УстюгВологодская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэропортНовости - ТуризмТуризмтуристыавиарейсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала