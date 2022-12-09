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У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837501257.html
У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ
У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ
Правоохранительные органы Украины пришли с обысками к управляющему делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Антонию, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:21
2022-12-09T15:22
религия
украина
киевская область
киев
московский патриархат
служба безопасности украины
в мире
религия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины пришли с обысками к управляющему делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Антонию, сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на свои источники."Правоохранительные органы пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу)", - заявляет издание.Ранее главное управление СБУ в Киеве и Киевской области заявило о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области.22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837439786.html
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украина, киевская область, киев, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире, религия
Религия, Украина, Киевская область, Киев, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, В мире, Религия
15:21 09.12.2022 (обновлено: 15:22 09.12.2022)
 
У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ

УНН: у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Антония начались обыски

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины пришли с обысками к управляющему делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Антонию, сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на свои источники.
"Правоохранительные органы пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу)", - заявляет издание.
Сотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Ранее главное управление СБУ в Киеве и Киевской области заявило о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области.
22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
Сотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 10:50
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области
 
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