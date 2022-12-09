15:21 09.12.2022 (обновлено: 15:22 09.12.2022)
У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ
УНН: у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Антония начались обыски
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины пришли с обысками к управляющему делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Антонию, сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на свои источники.
"Правоохранительные органы пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу)", - заявляет издание.
Ранее главное управление СБУ в Киеве и Киевской области заявило о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области.
22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.