https://ria.ru/20221209/ukraina-1837501257.html

У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ

У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2022

У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ

Правоохранительные органы Украины пришли с обысками к управляющему делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Антонию, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:21

2022-12-09T15:21

2022-12-09T15:22

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Украины пришли с обысками к управляющему делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Антонию, сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на свои источники."Правоохранительные органы пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу)", - заявляет издание.Ранее главное управление СБУ в Киеве и Киевской области заявило о проведении "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области.22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837439786.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837409119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киевская область, киев, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире, религия