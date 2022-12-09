https://ria.ru/20221209/tsentrobank-1837470007.html

Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 09.12.2022

Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:02

2022-12-09T14:02

2022-12-09T14:02

россия

луганская народная республика

запорожская область

центральный банк рф (цб рф)

донецкая народная республика

херсонская область

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из материалов регулятора на его сайте.Эти отделения подведомственные Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре. Пока их страницы пустые. По другим отделениям регулятор предоставляет контактную информацию, региональную инфляцию и профиль региона.Президент России Владимир Путин в ноябре постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ).Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html

https://ria.ru/20221209/nozh-1837360269.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, запорожская область, центральный банк рф (цб рф), донецкая народная республика, херсонская область , экономика