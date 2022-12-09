https://ria.ru/20221209/tsentrobank-1837470007.html
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 09.12.2022
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:02
2022-12-09T14:02
2022-12-09T14:02
россия
луганская народная республика
запорожская область
центральный банк рф (цб рф)
донецкая народная республика
херсонская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из материалов регулятора на его сайте.Эти отделения подведомственные Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре. Пока их страницы пустые. По другим отделениям регулятор предоставляет контактную информацию, региональную инфляцию и профиль региона.Президент России Владимир Путин в ноябре постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ).Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html
https://ria.ru/20221209/nozh-1837360269.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, запорожская область, центральный банк рф (цб рф), донецкая народная республика, херсонская область , экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Экономика
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
ЦБ сообщил о появлении своих отделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях