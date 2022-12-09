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Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 09.12.2022
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Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 09.12.2022
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:02
2022-12-09T14:02
россия
луганская народная республика
запорожская область
центральный банк рф (цб рф)
донецкая народная республика
херсонская область
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из материалов регулятора на его сайте.Эти отделения подведомственные Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре. Пока их страницы пустые. По другим отделениям регулятор предоставляет контактную информацию, региональную инфляцию и профиль региона.Президент России Владимир Путин в ноябре постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ).Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html
https://ria.ru/20221209/nozh-1837360269.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, запорожская область, центральный банк рф (цб рф), донецкая народная республика, херсонская область , экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Экономика
14:02 09.12.2022
 
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

ЦБ сообщил о появлении своих отделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Банк России сообщил о появлении своих территориальных отделений в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, следует из материалов регулятора на его сайте.
Эти отделения подведомственные Южному главному управлению ЦБ в Краснодаре. Пока их страницы пустые. По другим отделениям регулятор предоставляет контактную информацию, региональную инфляцию и профиль региона.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
Президент России Владимир Путин в ноябре постановил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Банка России, а выполняющие сейчас функции центральных банков и коммерческих банков организации преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку (ПСБ).
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЭкономика
 
 
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