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Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря

Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря - РИА Новости, 09.12.2022

Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря

Новое расписание пассажирских и пригородных поездов появится на Московской железной дороге с 11 декабря. Их количество вырастет на 246 пар, некоторые будут... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская железная дорога

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новое расписание пассажирских и пригородных поездов появится на Московской железной дороге с 11 декабря. Их количество вырастет на 246 пар, некоторые будут транзитными, сообщил телеканал "360".График на зимний период готов. Часть поездов перестанут ходить в международных направлениях, вырастет количество маршрутов внутри страны.В том числе появится 19 пар поездов дальнего следования, например, из Москвы на юг. На Ярославском и Павелецком направлениях запустят дополнительные пригородные составы.Новое расписание можно узнать на вокзале, а также не сайте или в приложении "РЖД".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), московская железная дорога