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Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря - РИА Новости, 09.12.2022
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Новости Подмосковья
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Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря
Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря - РИА Новости, 09.12.2022
Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря
Новое расписание пассажирских и пригородных поездов появится на Московской железной дороге с 11 декабря. Их количество вырастет на 246 пар, некоторые будут... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новое расписание пассажирских и пригородных поездов появится на Московской железной дороге с 11 декабря. Их количество вырастет на 246 пар, некоторые будут транзитными, сообщил телеканал "360".График на зимний период готов. Часть поездов перестанут ходить в международных направлениях, вырастет количество маршрутов внутри страны.В том числе появится 19 пар поездов дальнего следования, например, из Москвы на юг. На Ярославском и Павелецком направлениях запустят дополнительные пригородные составы.Новое расписание можно узнать на вокзале, а также не сайте или в приложении "РЖД".
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московская область (подмосковье), московская железная дорога
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога
17:02 09.12.2022
 

Больше поездов будет на МЖД с 11 декабря

© РИА Новости / Александр КряжевСветофор на пешеходном переходе через железнодорожные пути
Светофор на пешеходном переходе через железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новое расписание пассажирских и пригородных поездов появится на Московской железной дороге с 11 декабря. Их количество вырастет на 246 пар, некоторые будут транзитными, сообщил телеканал "360".
График на зимний период готов. Часть поездов перестанут ходить в международных направлениях, вырастет количество маршрутов внутри страны.
В том числе появится 19 пар поездов дальнего следования, например, из Москвы на юг. На Ярославском и Павелецком направлениях запустят дополнительные пригородные составы.
Новое расписание можно узнать на вокзале, а также не сайте или в приложении "РЖД".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская железная дорога
 
 
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