https://ria.ru/20221209/tankisty-1837367766.html

Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении

Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.12.2022

Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении

Донецкие танкисты успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:04

2022-12-09T06:04

2022-12-09T09:15

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Донецкие танкисты успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Съемочная группа агентства присутствовала при выезде на позиции и получила кадры боевой работы."В данный момент работаем по огневым точкам, по сосредоточению противника... Скопление народа, техника, личный состав, если есть, блиндажи. Если надо пехоте продвинуться - мы можем впереди окопы расчистить. Танк - не просто грозное оружие, танк - более точное оружие... У артиллерии, естественно, немного больший разлет. Потому что эффективность стрельбы из танка теперь намного больше, если ты стреляешь с закрытых позиций", - рассказал боец отдельного танкового батальона 1-го армейского корпуса с позывным "Маршал".Также он и другие танкисты сообщили, что туманная, пасмурная погода идеально подходит для данной деятельности, так как беспилотникам и другим средствам наблюдения противника тяжело заметить вспышку выстрела издалека.ВС РФ в последнее время увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/tyulpan-1832394573.html

авдеевка

донецкая народная республика

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Боевая работа донецких танкистов на Авдеевском направлении Донецкие танкисты показали боевую работу на авдеевском направлении – они успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости 2022-12-09T06:04 true PT2M28S

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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф