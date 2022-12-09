https://ria.ru/20221209/tankisty-1837367766.html
Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении
Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении - РИА Новости, 09.12.2022
Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении
Донецкие танкисты успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:04
2022-12-09T06:04
2022-12-09T09:15
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Донецкие танкисты успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Съемочная группа агентства присутствовала при выезде на позиции и получила кадры боевой работы."В данный момент работаем по огневым точкам, по сосредоточению противника... Скопление народа, техника, личный состав, если есть, блиндажи. Если надо пехоте продвинуться - мы можем впереди окопы расчистить. Танк - не просто грозное оружие, танк - более точное оружие... У артиллерии, естественно, немного больший разлет. Потому что эффективность стрельбы из танка теперь намного больше, если ты стреляешь с закрытых позиций", - рассказал боец отдельного танкового батальона 1-го армейского корпуса с позывным "Маршал".Также он и другие танкисты сообщили, что туманная, пасмурная погода идеально подходит для данной деятельности, так как беспилотникам и другим средствам наблюдения противника тяжело заметить вспышку выстрела издалека.ВС РФ в последнее время увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/tyulpan-1832394573.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боевая работа донецких танкистов на Авдеевском направлении
Донецкие танкисты показали боевую работу на авдеевском направлении – они успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости
2022-12-09T06:04
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PT2M28S
РИА Новости
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РИА Новости
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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
06:04 09.12.2022 (обновлено: 09:15 09.12.2022)
Донецкие танкисты показали, как они работают на Авдеевском направлении
Танкисты НМ ДНР успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Донецкие танкисты успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Съемочная группа агентства присутствовала при выезде на позиции и получила кадры боевой работы.
"В данный момент работаем по огневым точкам, по сосредоточению противника... Скопление народа, техника, личный состав, если есть, блиндажи. Если надо пехоте продвинуться - мы можем впереди окопы расчистить. Танк - не просто грозное оружие, танк - более точное оружие... У артиллерии, естественно, немного больший разлет. Потому что эффективность стрельбы из танка теперь намного больше, если ты стреляешь с закрытых позиций", - рассказал боец отдельного танкового батальона 1-го армейского корпуса с позывным "Маршал".
Также он и другие танкисты сообщили, что туманная, пасмурная погода идеально подходит для данной деятельности, так как беспилотникам и другим средствам наблюдения противника тяжело заметить вспышку выстрела издалека.
ВС РФ
в последнее время увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности, под Угледаром и Авдеевкой
, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР
.