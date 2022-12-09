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Глава НАТО предостерег норвежские компании от зависимости от Китая - РИА Новости, 09.12.2022
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Глава НАТО предостерег норвежские компании от зависимости от Китая
Глава НАТО предостерег норвежские компании от зависимости от Китая - РИА Новости, 09.12.2022
Глава НАТО предостерег норвежские компании от зависимости от Китая
Глава НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием VG предостерег норвежские компании от слишком большой зависимости от торговли с Китаем, чтобы не повторить... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:56
2022-12-09T11:56
йенс столтенберг
си цзиньпин
китай
россия
европа
в мире
нато
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Глава НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием VG предостерег норвежские компании от слишком большой зависимости от торговли с Китаем, чтобы не повторить ошибку Европы, которая полагалась на российский газ."Свобода торговли не может быть важнее свободы, а коммерческие соображения не могут быть важнее соображений безопасности наших стран… Я не имею в виду, что нужно изолировать Китай экономически", - сказал Столтенберг, добавив, что "необходимо иметь некоторые общие соображения, вступая в экономические отношения" с КНР и Россией.По словам генсека НАТО, Китай бросает вызов миру во многих отношениях, и НАТО остается важным институтом в неспокойные времена.Как заявил генсек альянса, "не следует повторять эту ошибку по отношению к Китаю, оказываться в зависимости от таких товаров, как редкие полезные ископаемые, или от того, что им разрешено контролировать инфраструктуру, такую как сеть 5G, или от того, что мы делимся технологиями, которые подрывают нашу собственную безопасность".Он призвал соблюдать баланс в отношении торговли с Китаем.Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html
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йенс столтенберг, си цзиньпин, китай, россия, европа, в мире, нато
Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Европа, В мире, НАТО
11:56 09.12.2022
 
Глава НАТО предостерег норвежские компании от зависимости от Китая

Глава НАТО Столтенберг предостерег норвежские компании от зависимости от торговли с Китаем

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Глава НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием VG предостерег норвежские компании от слишком большой зависимости от торговли с Китаем, чтобы не повторить ошибку Европы, которая полагалась на российский газ.
"Свобода торговли не может быть важнее свободы, а коммерческие соображения не могут быть важнее соображений безопасности наших стран… Я не имею в виду, что нужно изолировать Китай экономически", - сказал Столтенберг, добавив, что "необходимо иметь некоторые общие соображения, вступая в экономические отношения" с КНР и Россией.
Автомашины пожарной службы Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 20:31
НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов
По словам генсека НАТО, Китай бросает вызов миру во многих отношениях, и НАТО остается важным институтом в неспокойные времена.
"Мы должны объединиться в Европе и Северной Америке, чтобы справиться с вызовами и опасностями, с которыми мы сталкиваемся", — заявил Столтенберг, добавив, что "опасно становиться экономически уязвимыми по отношению к России".
Как заявил генсек альянса, "не следует повторять эту ошибку по отношению к Китаю, оказываться в зависимости от таких товаров, как редкие полезные ископаемые, или от того, что им разрешено контролировать инфраструктуру, такую как сеть 5G, или от того, что мы делимся технологиями, которые подрывают нашу собственную безопасность".
Он призвал соблюдать баланс в отношении торговли с Китаем.
Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.
Пекин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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CША не имеют права играть роль мирового жандарма, заявили в Пекине
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин против политизации экономических связей, а развязывание торговых войн подрывает правила международной торговли.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
 
Йенс СтолтенбергСи ЦзиньпинКитайРоссияЕвропаВ миреНАТО
 
 
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