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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и два танка - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837401654.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и два танка
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и два танка - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре бронетранспортера и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:17
2022-12-09T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре бронетранспортера и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 75 человек, три танка, пять бронетранспортеров, четыре беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221209/naemniki-1837372906.html
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:17 09.12.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и два танка

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 90 человек, два танка и четыре БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР снаряжает ленту для гранатомета АГС в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, два танка, четыре бронетранспортера и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 75 человек, три танка, пять бронетранспортеров, четыре беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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