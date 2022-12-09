https://ria.ru/20221209/sokamerniki-1837462570.html

Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России

Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России - РИА Новости, 09.12.2022

Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России

Россиянин Виктор Бут, обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией, а его сокамерники испытывали к РФ... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:28

2022-12-09T13:28

2022-12-09T13:45

виктор бут

россия

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией, а его сокамерники испытывали к РФ симпатию."Я не встречался с русофобией ни со стороны персонала, (ни со стороны сокамерников – ред.), в основном почти все мои соседи-заключенные были настроены с симпатией к России", - сказал Бут в интервью RT.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221209/zhena-1837356992.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор бут, россия, сша