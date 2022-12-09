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Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России - РИА Новости, 09.12.2022
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Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России - РИА Новости, 09.12.2022
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
Россиянин Виктор Бут, обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией, а его сокамерники испытывали к РФ... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:28
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виктор бут
россия
сша
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией, а его сокамерники испытывали к РФ симпатию."Я не встречался с русофобией ни со стороны персонала, (ни со стороны сокамерников – ред.), в основном почти все мои соседи-заключенные были настроены с симпатией к России", - сказал Бут в интервью RT.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
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виктор бут, россия, сша
Виктор Бут, Россия, США
13:28 09.12.2022 (обновлено: 13:45 09.12.2022)
 
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России

Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме в США

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости
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Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией, а его сокамерники испытывали к РФ симпатию.
"Я не встречался с русофобией ни со стороны персонала, (ни со стороны сокамерников – ред.), в основном почти все мои соседи-заключенные были настроены с симпатией к России", - сказал Бут в интервью RT.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
00:23
Жена Бута рассказала о своем состоянии после сообщений об освобождении мужа
 
Виктор БутРоссияСША
 
 
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