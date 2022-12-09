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Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.12.2022
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Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве
Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.12.2022
Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве
Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T05:55
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ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Хабаровского края.По словам министра культуры Хабаровского края Юрия Ермошкина, подписание состоялось по инициативе руководителей музеев. Диалог о совместной деятельности начался еще осенью в Санкт-Петербурге на собрании Союза музеев РФ.Первый совместный проект - "Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу", приуроченный к 150-летию со дня рождения великого исследователя - уже реализуется на площадках "Арт-Донбасса" в виртуальном формате, уточняют краевые власти. А в 2023 году Художественный музей Донецка представит для посетителей Гродековского музея проект в формате "Окно в музей". Объединяет хабаровский и донецкий музеи и участие в международном проекте "Территория Победы-2021" - оба они стали лучшими в номинации "Культурное наследие".
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донецк, хабаровск, хабаровский край
Донецк, Хабаровск, Хабаровский край
05:55 09.12.2022
 
Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве

Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение по расширению культурных связей

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид Хабаровска. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Хабаровского края.
"В рамках интеграции Донбасса в культурное пространство России подписано соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова и Художественным музеем Донецка "Арт-Донбасс". Его цель - укрепление и расширение культурных связей, образовательная, просветительская и консультационная деятельность", - сообщает правительство региона.
По словам министра культуры Хабаровского края Юрия Ермошкина, подписание состоялось по инициативе руководителей музеев. Диалог о совместной деятельности начался еще осенью в Санкт-Петербурге на собрании Союза музеев РФ.
Первый совместный проект - "Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу", приуроченный к 150-летию со дня рождения великого исследователя - уже реализуется на площадках "Арт-Донбасса" в виртуальном формате, уточняют краевые власти. А в 2023 году Художественный музей Донецка представит для посетителей Гродековского музея проект в формате "Окно в музей". Объединяет хабаровский и донецкий музеи и участие в международном проекте "Территория Победы-2021" - оба они стали лучшими в номинации "Культурное наследие".
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