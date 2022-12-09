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Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве

Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 09.12.2022

Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве

Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:55

2022-12-09T05:55

2022-12-09T05:55

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ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Музеи Хабаровска и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Хабаровского края.По словам министра культуры Хабаровского края Юрия Ермошкина, подписание состоялось по инициативе руководителей музеев. Диалог о совместной деятельности начался еще осенью в Санкт-Петербурге на собрании Союза музеев РФ.Первый совместный проект - "Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу", приуроченный к 150-летию со дня рождения великого исследователя - уже реализуется на площадках "Арт-Донбасса" в виртуальном формате, уточняют краевые власти. А в 2023 году Художественный музей Донецка представит для посетителей Гродековского музея проект в формате "Окно в музей". Объединяет хабаровский и донецкий музеи и участие в международном проекте "Территория Победы-2021" - оба они стали лучшими в номинации "Культурное наследие".

https://ria.ru/20220726/universitety-1805164033.html

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донецк, хабаровск, хабаровский край