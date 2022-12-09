10:05 09.12.2022 (обновлено: 12:06 09.12.2022)
Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане
Спасатели помогли десятилетней девочке, провалившейся под снег в Магадане
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 9 дек — РИА Новости. Спасатели помогли десятилетней школьнице, которая провалилась под снег в Магадане, сообщает региональное управление МЧС.
"Девочка провалилась в пустое пространство, которое образовалось между закрытым колодцем теплотрассы и шапкой снега. При попытке выбраться самостоятельно школьница только еще сильнее закопалась", — говорится в пресс-релизе.
© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС спасает девочку, провалившуюся под снег в Магадане
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС спасает девочку, провалившуюся под снег в Магадане
Инцидент произошел прямо возле дома, где живет девочка. Спасателям позвонила ее подруга, которая находилась рядом.
Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС аккуратно разгребли снег вокруг школьницы и вытащили ее. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
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