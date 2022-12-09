https://ria.ru/20221209/sneg-1837399480.html

Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане

Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане - РИА Новости, 09.12.2022

Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане

Спасатели помогли десятилетней школьнице, которая провалилась под снег в Магадане, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:05

2022-12-09T10:05

2022-12-09T12:06

хорошие новости

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 9 дек — РИА Новости. Спасатели помогли десятилетней школьнице, которая провалилась под снег в Магадане, сообщает региональное управление МЧС.Инцидент произошел прямо возле дома, где живет девочка. Спасателям позвонила ее подруга, которая находилась рядом.Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС аккуратно разгребли снег вокруг школьницы и вытащили ее. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

https://ria.ru/20221204/magadan-1836206338.html

магадан

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, магадан