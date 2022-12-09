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Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане - РИА Новости, 09.12.2022
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Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане
Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане - РИА Новости, 09.12.2022
Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане
Спасатели помогли десятилетней школьнице, которая провалилась под снег в Магадане, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:05
2022-12-09T12:06
хорошие новости
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 9 дек — РИА Новости. Спасатели помогли десятилетней школьнице, которая провалилась под снег в Магадане, сообщает региональное управление МЧС.Инцидент произошел прямо возле дома, где живет девочка. Спасателям позвонила ее подруга, которая находилась рядом.Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС аккуратно разгребли снег вокруг школьницы и вытащили ее. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
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происшествия, магадан
Хорошие новости, Происшествия, Магадан
10:05 09.12.2022 (обновлено: 12:06 09.12.2022)
 
Спасатели вытащили девочку, провалившуюся под снег в Магадане

Спасатели помогли десятилетней девочке, провалившейся под снег в Магадане

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 9 дек — РИА Новости. Спасатели помогли десятилетней школьнице, которая провалилась под снег в Магадане, сообщает региональное управление МЧС.
"Девочка провалилась в пустое пространство, которое образовалось между закрытым колодцем теплотрассы и шапкой снега. При попытке выбраться самостоятельно школьница только еще сильнее закопалась", — говорится в пресс-релизе.
© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС спасает девочку, провалившуюся под снег в Магадане
Сотрудник МЧС спасает девочку, провалившуюся под снег в Магадане - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС спасает девочку, провалившуюся под снег в Магадане
Инцидент произошел прямо возле дома, где живет девочка. Спасателям позвонила ее подруга, которая находилась рядом.
Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС аккуратно разгребли снег вокруг школьницы и вытащили ее. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 11:52
В Магадане ребенок погиб из-за схода снега с крыши детского сада
 
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