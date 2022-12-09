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В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России
В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России - РИА Новости, 09.12.2022
В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России
США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:18
2022-12-09T21:18
2022-12-09T21:18
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.Также санкции введены против командования Военно-транспортной авиации РФ, сообщил минфин США.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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в мире, россия, сша, джон кирби, иран, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Иран, Воздушно-космические силы России
В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России
Белый дом анонсировал введение санкций против ВКС России за якобы поставки иранских БПЛА