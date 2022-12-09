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В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России - РИА Новости, 09.12.2022
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В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России
В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России - РИА Новости, 09.12.2022
В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России
США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:18
2022-12-09T21:18
в мире
россия
сша
джон кирби
иран
воздушно-космические силы россии
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.Также санкции введены против командования Военно-транспортной авиации РФ, сообщил минфин США.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837328605.html
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в мире, россия, сша, джон кирби, иран, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Иран, Воздушно-космические силы России
21:18 09.12.2022
 
В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России

Белый дом анонсировал введение санкций против ВКС России за якобы поставки иранских БПЛА

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.
"Сегодня мы объявляем введение санкций против трех российских структур, которые причастны к передачи иранских беспилотников России для использования на Украине", - заявил представитель администрации. Он сообщил, что санкции, в частности, вводятся против ВКС РФ и 924-го Центра беспилотной авиации.
Также санкции введены против командования Военно-транспортной авиации РФ, сообщил минфин США.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:49
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
 
В миреРоссияСШАДжон КирбиИранВоздушно-космические силы России
 
 
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