https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837636692.html

В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России

В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России - РИА Новости, 09.12.2022

В Белом доме анонсировали введение санкций против ВКС России

США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T21:18

2022-12-09T21:18

2022-12-09T21:18

в мире

россия

сша

джон кирби

иран

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США введут санкции в отношении трех российских структур, в том числе воздушно-космических сил РФ, за подозрение в поставках иранских беспилотников, сообщил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.Также санкции введены против командования Военно-транспортной авиации РФ, сообщил минфин США.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837328605.html

россия

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, джон кирби, иран, воздушно-космические силы россии