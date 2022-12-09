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Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей - РИА Новости, 09.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221209/razrabotki-1837444294.html
Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей
Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей - РИА Новости, 09.12.2022
Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей
Губернатор Амурской области Василий Орлов познакомился с разработками молодых исследователей, сообщает областное правительство. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:33
2022-12-09T12:33
амурская область
общество
технологии
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
тамбовский район
кванториум
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов познакомился с разработками молодых исследователей, сообщает областное правительство.По данным регионального правительства, глава региона в пятницу до выступления с итоговым докладом пообщался со школьниками, которые презентовали свои разработки в холле общественно-культурного центра в Благовещенске."Ребята из ИТ-куба, детского технопарка "Кванториум" и школьной "Точки Роста" рассказали главе области о своих робототехнических разработках и различных химико-биологических исследованиях. Школьники из Тамбовского района измерили магнитное поле, исходящее от телефона губернатора. Датчики цифровой лаборатории показали, что телефоном пользоваться безопасно. Василий Орлов поблагодарил ребят и пожелал им дальнейших успехов", - сообщает областное правительство.Губернатор отметил, что робототехника и цифровизация - это перспективные направления.Также главе области показали стенд, где была представлена презентация мастер-планов амурских городов. Еще один стенд был посвящен реализации проекта "1000 дворов".
https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html
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амурская область
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общество, технологии, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, тамбовский район, кванториум
Амурская область, Общество, Технологии, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск, Тамбовский район, Кванториум
12:33 09.12.2022
 
Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей

Губернатор Амурской области Орлов познакомился с разработками молодых исследователей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов познакомился с разработками молодых исследователей, сообщает областное правительство.
По данным регионального правительства, глава региона в пятницу до выступления с итоговым докладом пообщался со школьниками, которые презентовали свои разработки в холле общественно-культурного центра в Благовещенске.
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"Ребята из ИТ-куба, детского технопарка "Кванториум" и школьной "Точки Роста" рассказали главе области о своих робототехнических разработках и различных химико-биологических исследованиях. Школьники из Тамбовского района измерили магнитное поле, исходящее от телефона губернатора. Датчики цифровой лаборатории показали, что телефоном пользоваться безопасно. Василий Орлов поблагодарил ребят и пожелал им дальнейших успехов", - сообщает областное правительство.
Губернатор отметил, что робототехника и цифровизация - это перспективные направления.
"В ближайшее время человечество все чаще будет использовать эти технологии. Они уже активно применяются в быту. Неизбежно будем внедрять их в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Хорошее направление", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Также главе области показали стенд, где была представлена презентация мастер-планов амурских городов. Еще один стенд был посвящен реализации проекта "1000 дворов".
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Амурская областьОбществоТехнологииВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенскТамбовский районКванториум
 
 
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