https://ria.ru/20221209/razrabotki-1837444294.html

Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей

Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей - РИА Новости, 09.12.2022

Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей

Губернатор Амурской области Василий Орлов познакомился с разработками молодых исследователей, сообщает областное правительство. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:33

2022-12-09T12:33

2022-12-09T12:33

амурская область

общество

технологии

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

тамбовский район

кванториум

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов познакомился с разработками молодых исследователей, сообщает областное правительство.По данным регионального правительства, глава региона в пятницу до выступления с итоговым докладом пообщался со школьниками, которые презентовали свои разработки в холле общественно-культурного центра в Благовещенске."Ребята из ИТ-куба, детского технопарка "Кванториум" и школьной "Точки Роста" рассказали главе области о своих робототехнических разработках и различных химико-биологических исследованиях. Школьники из Тамбовского района измерили магнитное поле, исходящее от телефона губернатора. Датчики цифровой лаборатории показали, что телефоном пользоваться безопасно. Василий Орлов поблагодарил ребят и пожелал им дальнейших успехов", - сообщает областное правительство.Губернатор отметил, что робототехника и цифровизация - это перспективные направления.Также главе области показали стенд, где была представлена презентация мастер-планов амурских городов. Еще один стенд был посвящен реализации проекта "1000 дворов".

https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html

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амурская область

благовещенск

тамбовский район

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общество, технологии, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, тамбовский район, кванториум