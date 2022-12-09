Губернатор Орлов познакомился с разработками молодых исследователей
Губернатор Амурской области Орлов познакомился с разработками молодых исследователей
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов познакомился с разработками молодых исследователей, сообщает областное правительство.
По данным регионального правительства, глава региона в пятницу до выступления с итоговым докладом пообщался со школьниками, которые презентовали свои разработки в холле общественно-культурного центра в Благовещенске.
"Ребята из ИТ-куба, детского технопарка "Кванториум" и школьной "Точки Роста" рассказали главе области о своих робототехнических разработках и различных химико-биологических исследованиях. Школьники из Тамбовского района измерили магнитное поле, исходящее от телефона губернатора. Датчики цифровой лаборатории показали, что телефоном пользоваться безопасно. Василий Орлов поблагодарил ребят и пожелал им дальнейших успехов", - сообщает областное правительство.
Губернатор отметил, что робототехника и цифровизация - это перспективные направления.
"В ближайшее время человечество все чаще будет использовать эти технологии. Они уже активно применяются в быту. Неизбежно будем внедрять их в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Хорошее направление", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Также главе области показали стенд, где была представлена презентация мастер-планов амурских городов. Еще один стенд был посвящен реализации проекта "1000 дворов".
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