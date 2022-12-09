https://ria.ru/20221209/puteshestviya-1837153292.html

Туристы рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год

Туристы рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год - РИА Новости, 09.12.2022

Туристы рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли путешествовать в новогодние праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:01

2022-12-09T07:01

2022-12-09T07:01

туризм

туризм

новости - туризм

россия

новый год

туристы

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли путешествовать в новогодние праздники, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1052 пользователей и выяснили, что каждый пятый из них уже купил билеты и забронировал номер в отеле.Еще 17 процентов респондентов намерены отправиться в путешествие, но пока не приобрели проездные документы: девять процентов возьмут их за пару недель до Нового года, а восемь процентов будут бронировать в самый последний момент.Не определились с планами 12 процентов опрошенных. Почти половина (51 процент) пользователей, как и год назад, точно никуда не собираются.Самостоятельные туристы, которые уже купили билеты на самолет, поезд или автобус, отдают предпочтение путешествиям по России — таких 88, 96 и 78 процентов соответственно.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

россия

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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