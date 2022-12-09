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Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках
Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках - РИА Новости, 09.12.2022
Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в своём Telegram-канале, что поручил эвакуировать машины с парковки ТЦ "МЕГА Химки", где возник пожар, главной... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:32
2022-12-09T09:32
2022-12-09T09:32
происшествия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в своём Telegram-канале, что поручил эвакуировать машины с парковки ТЦ "МЕГА Химки", где возник пожар, главной задачей обозначил не дать перекинуться огню на соседние здания."Сейчас главная задача – это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин – часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ, дал команду позаботиться об их сохранности", - говорится в сообщении губернатора.Воробьёв уточнил, что на место пожара прибыли зампред Правительства Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин для координации действий. Также ситуация находится под контролем МЧС. Прокуратура и правоохранительные органы разбираются в причинах возгорания."Возгорание серьезное, четвертый уровень сложности. Тушение осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют. Плюс конструктивные особенности здания, обрушилась кровля", - говорится в Telegram-канале Воробьёва.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Химки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках
Глава Подмосковья поручил не дать перекинуться огню на соседние с ТЦ "Мега Химки" здания