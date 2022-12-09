https://ria.ru/20221209/pozhar-1837395721.html

Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках

Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках - РИА Новости, 09.12.2022

Губернатор Подмосковья рассказал о пожаре в Химках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в своём Telegram-канале, что поручил эвакуировать машины с парковки ТЦ "МЕГА Химки", где возник пожар, главной... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:32

2022-12-09T09:32

2022-12-09T09:32

происшествия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

химки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в своём Telegram-канале, что поручил эвакуировать машины с парковки ТЦ "МЕГА Химки", где возник пожар, главной задачей обозначил не дать перекинуться огню на соседние здания."Сейчас главная задача – это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин – часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ, дал команду позаботиться об их сохранности", - говорится в сообщении губернатора.Воробьёв уточнил, что на место пожара прибыли зампред Правительства Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин для координации действий. Также ситуация находится под контролем МЧС. Прокуратура и правоохранительные органы разбираются в причинах возгорания."Возгорание серьезное, четвертый уровень сложности. Тушение осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют. Плюс конструктивные особенности здания, обрушилась кровля", - говорится в Telegram-канале Воробьёва.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837395051.html

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московская область (подмосковье)

химки

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Дарья Буймова

происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"