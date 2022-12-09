https://ria.ru/20221209/pozhar-1837374888.html

Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки"

Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки"

Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:20

2022-12-09T08:20

2022-12-09T11:05

происшествия

московская область (подмосковье)

obi

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в тц "мега химки"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837384059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bc542a7df863e230fb9d5cdef0ed944.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура сообщала, что пострадавших нет, но данные уточняются."На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837373857.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), obi, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"