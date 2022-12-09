https://ria.ru/20221209/pozhar-1837374888.html
Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки"
Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки"
Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:20
2022-12-09T08:20
2022-12-09T11:05
происшествия
московская область (подмосковье)
obi
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура сообщала, что пострадавших нет, но данные уточняются."На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837373857.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), obi, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Московская область (Подмосковье), OBI, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ТЦ "Мега Химки"
08:20 09.12.2022 (обновлено: 11:05 09.12.2022)
Прокурор Подмосковья выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки"
Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин выехал на место пожара ТЦ "Мега Химки"