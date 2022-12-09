Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837368702.html
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"
Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:54
2022-12-09T08:12
происшествия
москва
ленинградское шоссе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
россия
химки
obi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837370734_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_68e0db05790d4b539667e86995e9bd8d.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.По предварительной информации, пострадавших при ЧП нет. Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
москва
ленинградское шоссе
московская область (подмосковье)
россия
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837370734_230:0:1094:648_1920x0_80_0_0_1ca6df406ce52b9927622024817a46ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, химки, obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия, Химки, OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
06:54 09.12.2022 (обновлено: 08:12 09.12.2022)
 
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"

В Подмосковье на Ленинградском шоссе загорелся ТЦ "МЕГА Химки", пожар начался с OBI

© ГУ МЧС по Московской областиПожар в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье
Пожар в ТЦ Мега Химки в Подмосковье
© ГУ МЧС по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"В городе Химки, восьмой микрорайон, корпус 2, горит ТЦ OBI. Произошло загорание кровли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.
По предварительной информации, пострадавших при ЧП нет. Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
 
ПроисшествияМоскваЛенинградское шоссеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)РоссияХимкиOBIПожар в ТЦ "Мега Химки"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала