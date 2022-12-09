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В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"
Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:54
2022-12-09T06:54
2022-12-09T08:12
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.По предварительной информации, пострадавших при ЧП нет. Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
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происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, химки, obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия, Химки, OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
06:54 09.12.2022 (обновлено: 08:12 09.12.2022)
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"
В Подмосковье на Ленинградском шоссе загорелся ТЦ "МЕГА Химки", пожар начался с OBI