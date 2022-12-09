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В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"

В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"

Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:54

2022-12-09T06:54

2022-12-09T08:12

происшествия

москва

ленинградское шоссе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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obi

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.По предварительной информации, пострадавших при ЧП нет. Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.

москва

ленинградское шоссе

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, химки, obi, пожар в тц "мега химки"