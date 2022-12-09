https://ria.ru/20221209/pozhar-1837368578.html

В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии

В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022

В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии

Крупный пожар на предприятии в Барнауле локализован, спасены 3 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:44

2022-12-09T06:44

2022-12-09T06:44

происшествия

барнаул

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155033/95/1550339528_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_abc4d86cdb61a668cb7d4b62e910b4e5.jpg

БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии в Барнауле локализован, спасены 3 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.Пожар начался в четырёхэтажном здании рано утром, по данным местных СМИ, горит цех шинного завода.К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, создан штаб тушения пожара. Ранее в МЧС заявили, что погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837367635.html

барнаул

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)