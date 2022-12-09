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В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022
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В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии
В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии - РИА Новости, 09.12.2022
В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии
Крупный пожар на предприятии в Барнауле локализован, спасены 3 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:44
2022-12-09T06:44
происшествия
барнаул
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии в Барнауле локализован, спасены 3 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.Пожар начался в четырёхэтажном здании рано утром, по данным местных СМИ, горит цех шинного завода.К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, создан штаб тушения пожара. Ранее в МЧС заявили, что погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20221209/pozhar-1837367635.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:44 09.12.2022
 
В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии

В Барнауле локализовали крупный пожар на предприятии, спасены три человека

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны МЧС России
Сотрудники пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии в Барнауле локализован, спасены 3 человека, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
"Силы барнаульского пожарно-спасательного гарнизона продолжают работу на месте пожара по проспекту Космонавтов. По уточнённым данным в ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека: работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны. На данный момент пожар локализован, работа продолжается. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.
Пожар начался в четырёхэтажном здании рано утром, по данным местных СМИ, горит цех шинного завода.
К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания составляет порядка тысячи квадратных метров, создан штаб тушения пожара. Ранее в МЧС заявили, что погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
06:00
В Барнауле более ста человек тушат крупный пожар на предприятии
 
ПроисшествияБарнаулАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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