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Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу - РИА Новости, 09.12.2022
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу
Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:16
2022-12-09T16:16
2022-12-09T16:16
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 06 часов утра 10 декабря с сохранением до конца суток местами в Москве ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", – рассказали в пресс-службе.В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины возле деревьев.Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20221209/moroz-1837429735.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия
Погода, Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу
Спасатели предупредили о гололедице и снежных заносах с утра субботы в Москве