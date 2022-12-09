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Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу - РИА Новости, 09.12.2022
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Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу - РИА Новости, 09.12.2022
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу
Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:16
2022-12-09T16:16
погода
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 06 часов утра 10 декабря с сохранением до конца суток местами в Москве ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", – рассказали в пресс-службе.В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины возле деревьев.Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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погода, общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия
Погода, Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия
16:16 09.12.2022
 
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу

Спасатели предупредили о гололедице и снежных заносах с утра субботы в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 06 часов утра 10 декабря с сохранением до конца суток местами в Москве ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", – рассказали в пресс-службе.
В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины возле деревьев.
Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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