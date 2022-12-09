https://ria.ru/20221209/pogoda-1837529916.html

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу - РИА Новости, 09.12.2022

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах в субботу

Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:16

2022-12-09T16:16

2022-12-09T16:16

погода

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Москве с утра субботы гололедицу на дорогах и снежные заносы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 06 часов утра 10 декабря с сохранением до конца суток местами в Москве ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололёд, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", – рассказали в пресс-службе.В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов, перестроений, опережений и не парковать машины возле деревьев.Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20221209/moroz-1837429735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия