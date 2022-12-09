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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 09.12.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 09.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:28
2022-12-09T08:28
погода
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."С запада к столице приблизится атмосферный фронт, погода будет облачной, небольшой снег. Максимальная температура в мегаполисе минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру понизится до 747 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва
Погода, Москва
08:28 09.12.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается небольшой снег и до минус трех градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"С запада к столице приблизится атмосферный фронт, погода будет облачной, небольшой снег. Максимальная температура в мегаполисе минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру понизится до 747 миллиметров ртутного столба.
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