https://ria.ru/20221209/pogoda-1837376097.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 09.12.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:28

2022-12-09T08:28

2022-12-09T08:28

погода

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."С запада к столице приблизится атмосферный фронт, погода будет облачной, небольшой снег. Максимальная температура в мегаполисе минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру понизится до 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221208/osadki-1837249051.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва