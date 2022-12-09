https://ria.ru/20221209/pogoda-1837376097.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 09.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:28
2022-12-09T08:28
2022-12-09T08:28
погода
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."С запада к столице приблизится атмосферный фронт, погода будет облачной, небольшой снег. Максимальная температура в мегаполисе минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру понизится до 747 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается небольшой снег и до минус трех градусов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Облачная погода, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Александр Синенков.
"С запада к столице приблизится атмосферный фронт, погода будет облачной, небольшой снег. Максимальная температура в мегаполисе минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру понизится до 747 миллиметров ртутного столба.