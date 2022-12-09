https://ria.ru/20221209/peregovory-1837510424.html

США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков

США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022

США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков

США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:40

2022-12-09T15:40

2022-12-09T15:53

сша

россия

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767133143_0:36:2820:1622_1920x0_80_0_0_46c84b77c83eac9043582391d81d52f3.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет. США не готовы к таким переговорам. Они не будут вести переговоры о гарантиях безопасности для России", - сказал Рябков журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, сергей рябков