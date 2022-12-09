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США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
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США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков
США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:40
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сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет. США не готовы к таким переговорам. Они не будут вести переговоры о гарантиях безопасности для России", - сказал Рябков журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
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сша, россия, сергей рябков
США, Россия, Сергей Рябков
15:40 09.12.2022 (обновлено: 15:53 09.12.2022)
 
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков

Рябков: США не готовы к переговорам о гарантиях безопасности для России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет. США не готовы к таким переговорам. Они не будут вести переговоры о гарантиях безопасности для России", - сказал Рябков журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 08:00
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
 
СШАРоссияСергей Рябков
 
 
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