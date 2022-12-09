https://ria.ru/20221209/peregovory-1837510424.html
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков
США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:40
2022-12-09T15:40
2022-12-09T15:53
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет. США не готовы к таким переговорам. Они не будут вести переговоры о гарантиях безопасности для России", - сказал Рябков журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
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сша, россия, сергей рябков
США, Россия, Сергей Рябков
15:40 09.12.2022 (обновлено: 15:53 09.12.2022)
США не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, заявил Рябков
Рябков: США не готовы к переговорам о гарантиях безопасности для России