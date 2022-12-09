https://ria.ru/20221209/pensiya-1837360020.html
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии - РИА Новости, 09.12.2022
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии
Люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, относятся к категории предпенсионеров и имеют право на определенные льготы, рассказала агентству... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:17
2022-12-09T02:17
2022-12-09T03:31
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
россия
льготы
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, относятся к категории предпенсионеров и имеют право на определенные льготы, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.По словам эксперта, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации ежегодно с сохранением заработка, повышенное пособие по безработице и более длительный период выплаты, а также могут выйти на пенсию на два года раньше по предложению службы занятости.Кроме того, юрист подчеркнула, что эта категория граждан имеет право на освобождение от налога на имущество, вычет по земельному налогу, а в наследстве им причитается обязательная доля вне зависимости от завещания. Также на региональном уровне предпенсионерам могут предоставляться дополнительные льготы – например, бесплатный проезд на общественном транспорте.Дзгоева отметила, что подтвердить статус предпенсионера, чтобы воспользоваться льготами, можно на сайте Пенсионного фонда, через портал "Госуслуг" или в МФЦ.
https://ria.ru/20221206/pensiya-1836747786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, россия, льготы
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Россия, Льготы
02:17 09.12.2022 (обновлено: 03:31 09.12.2022)
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии
Доцент Дзгоева сообщила о праве предпенсионеров на повышенное пособие по безработице
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, относятся к категории предпенсионеров и имеют право на определенные льготы, рассказала
агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
По словам эксперта, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации ежегодно с сохранением заработка, повышенное пособие по безработице и более длительный период выплаты, а также могут выйти на пенсию на два года раньше по предложению службы занятости.
Кроме того, юрист подчеркнула, что эта категория граждан имеет право на освобождение от налога на имущество, вычет по земельному налогу, а в наследстве им причитается обязательная доля вне зависимости от завещания. Также на региональном уровне предпенсионерам могут предоставляться дополнительные льготы – например, бесплатный проезд на общественном транспорте.
Дзгоева отметила, что подтвердить статус предпенсионера, чтобы воспользоваться льготами, можно на сайте Пенсионного фонда, через портал "Госуслуг" или в МФЦ.