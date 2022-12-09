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Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии - РИА Новости, 09.12.2022
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Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии - РИА Новости, 09.12.2022
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии
Люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, относятся к категории предпенсионеров и имеют право на определенные льготы, рассказала агентству... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:17
2022-12-09T03:31
общество
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
россия
льготы
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, относятся к категории предпенсионеров и имеют право на определенные льготы, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.По словам эксперта, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации ежегодно с сохранением заработка, повышенное пособие по безработице и более длительный период выплаты, а также могут выйти на пенсию на два года раньше по предложению службы занятости.Кроме того, юрист подчеркнула, что эта категория граждан имеет право на освобождение от налога на имущество, вычет по земельному налогу, а в наследстве им причитается обязательная доля вне зависимости от завещания. Также на региональном уровне предпенсионерам могут предоставляться дополнительные льготы – например, бесплатный проезд на общественном транспорте.Дзгоева отметила, что подтвердить статус предпенсионера, чтобы воспользоваться льготами, можно на сайте Пенсионного фонда, через портал "Госуслуг" или в МФЦ.
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общество, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, россия, льготы
Общество, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Россия, Льготы
02:17 09.12.2022 (обновлено: 03:31 09.12.2022)
 
Юрист объяснила, что положено россиянам за пять лет до пенсии

Доцент Дзгоева сообщила о праве предпенсионеров на повышенное пособие по безработице

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожилые женщины
Пожилые женщины - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожилые женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Люди, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, относятся к категории предпенсионеров и имеют право на определенные льготы, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
По словам эксперта, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации ежегодно с сохранением заработка, повышенное пособие по безработице и более длительный период выплаты, а также могут выйти на пенсию на два года раньше по предложению службы занятости.
Кроме того, юрист подчеркнула, что эта категория граждан имеет право на освобождение от налога на имущество, вычет по земельному налогу, а в наследстве им причитается обязательная доля вне зависимости от завещания. Также на региональном уровне предпенсионерам могут предоставляться дополнительные льготы – например, бесплатный проезд на общественном транспорте.
Дзгоева отметила, что подтвердить статус предпенсионера, чтобы воспользоваться льготами, можно на сайте Пенсионного фонда, через портал "Госуслуг" или в МФЦ.
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ОбществоФатима ДзгоеваВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияРоссияЛьготы
 
 
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