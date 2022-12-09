https://ria.ru/20221209/oborona-1837452261.html

Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи

Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи - РИА Новости, 09.12.2022

Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи

Главы оборонных ведомств стран ШОС и СНГ подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:55

2022-12-09T12:55

2022-12-09T12:55

безопасность

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шос

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Главы оборонных ведомств стран ШОС и СНГ подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу."По итогам заседания принято совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности", - сказал Шойгу. Он уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.В ходе заседания по видеосвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ, который довел до участников свое мнение по актуальной ситуации в международной и региональной безопасности.В Москву для участия во встрече прибыли делегации из 9 стран.

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, москва, шос, снг