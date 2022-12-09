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Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи
Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи - РИА Новости, 09.12.2022
Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи
Главы оборонных ведомств стран ШОС и СНГ подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:55
2022-12-09T12:55
2022-12-09T12:55
безопасность
россия
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шос
снг
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Главы оборонных ведомств стран ШОС и СНГ подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу."По итогам заседания принято совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности", - сказал Шойгу. Он уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.В ходе заседания по видеосвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ, который довел до участников свое мнение по актуальной ситуации в международной и региональной безопасности.В Москву для участия во встрече прибыли делегации из 9 стран.
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РИА Новости
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безопасность, россия, москва, шос, снг
Безопасность, Россия, Москва, ШОС, СНГ
Министры обороны стран ШОС и СНГ подписали коммюнике по итогам встречи
Министры обороны ШОС и СНГ подписали коммюнике о подходах к решению проблем безопасности
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Главы оборонных ведомств стран ШОС и СНГ подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
"По итогам заседания принято совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности", - сказал Шойгу. Он уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.
В ходе заседания по видеосвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая
генерал-полковник Вэй Фэнхэ
, который довел до участников свое мнение по актуальной ситуации в международной и региональной безопасности.
В Москву для участия во встрече прибыли делегации из 9 стран.